Отправлено: - 17:59

Маркс:

Или нужно было привести чью-то чужую шайку, как это сделали до него в 90-е

Цитата:А что мире есть государства где правит только честные люди, выбранные народом. Не смешите. Нет таких государств и никогда не было. Путин по сравнению с шайкой 90 не грабил страну, а востановил ее. А если в команде были воры, то это было всегда. Вспомяните Петра первого и его лучшего друга Меньшикова (вора такого какого поискать можно). Но оно дело воровать не разрушая государства. Другое быть грабителем государства превращая его в угли. Воры в правительстве были всегда и будут, это особенность человека.