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≡ Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40744
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
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Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
39
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 17:59
#60
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Цитата:
Маркс:
Или нужно было привести чью-то чужую шайку, как это сделали до него в 90-е

А что мире есть государства где правит только честные люди, выбранные народом. Не смешите. Нет таких государств и никогда не было. Путин по сравнению с шайкой 90 не грабил страну, а востановил ее. А если в команде были воры, то это было всегда. Вспомяните Петра первого и его лучшего друга Меньшикова (вора такого какого поискать можно). Но оно дело воровать не разрушая государства. Другое быть грабителем государства превращая его в угли. Воры в правительстве были всегда и будут, это особенность человека.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2133
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 18:29
#61
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Цитата:
Маркс:
Так лучше пусть это будут ребята со своего района, чем придут чужаки со своими понятиями, правилами и законами, жаждущие погреть руки у чужого костра.


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