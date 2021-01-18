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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40744
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:11
Сидит какой то блогер и рассуждает. Ему просто просмотры нужны. Не нужно считать идиотами ФСБ и его бывшего главу. А это мелкие тролли которых сейчас очень много развелось благо ютуб их продвигает. Люди обиженные на всех считающие что им все должны в том числе государство, но сами ничего делать этого не хотят.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:20
Цитата:
Одно могу сказать: в РФ нет культа личности Путина (сравните с назарбаевским Казахстаном)
А это не маловажно.
Конечно, хотелось бы идеального президента, самоотверженно служащего народу (как Данко!), а не олигархам!
Да где ж его взять? (Кстати, о Данко -"благодарный" народ просто растоптал его самоотверженное пылающее сердце. Что, вероятно, сейчас и происходит с частью неблагодарных российских людей - забыли уже, что было в 90-е)
Так что из всех зол выбирают меньшее.
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся
юля елиссева:
не прозреют. Путинизм головного мозга - диагноз неизлечимый.
не прозреют. Путинизм головного мозга - диагноз неизлечимый.
Одно могу сказать: в РФ нет культа личности Путина (сравните с назарбаевским Казахстаном)
А это не маловажно.
Конечно, хотелось бы идеального президента, самоотверженно служащего народу (как Данко!), а не олигархам!
Да где ж его взять? (Кстати, о Данко -"благодарный" народ просто растоптал его самоотверженное пылающее сердце. Что, вероятно, сейчас и происходит с частью неблагодарных российских людей - забыли уже, что было в 90-е)
Так что из всех зол выбирают меньшее.
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9932
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:22
Цитата:
Молодец!!! Давай дожимай этих всех либералов, которые родину готовы продать за бигмаг. Щас еще серый волк должен подтянутся, он тоже любит анального. Так что держись!
Janus:
Молодец!!! Давай дожимай этих всех либералов, которые родину готовы продать за бигмаг. Щас еще серый волк должен подтянутся, он тоже любит анального. Так что держись!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 936
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:26
Очень показательная дискуссия
Одни "запропагандированные" считают оппонентов более "запропагандированными" и наоборот. При этом и те, и другие надеются на "прозрение" с "той" стороны.
Доводы жёсткие, к сожалению лишённые логики или хотя бы последовательности:
ВВП поднял Россию? Так это нефть подорожала до 130, заслуги Путина нет. Падение доходов россиян с 2014? Так это Путин виноват, нефть за 20 не при чём.
Овальный - агент ЦРУ? А суд это доказал? Нет. Но Овального суд осудил по двум делам? Так "это другое", это "неправильный" суд.
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики...
Безотносительно к данному инфоповоду - есть же разные источники информации. Каждый из них является рупором какой-то "пропаганды". По какой причине одни считают "свою" пропаганду "правильной", а альтернативную пропаганду - "неправильной"? Не продуктивнее ли дискутировать аргументами, источниками, фактами? Понятно же, что апеллировать к пропаганде, "путинизму", "ватности" , тотальному "овальнизму" и т.д. приходится только тогда, когда аргументировать по сути нечем?
Одни "запропагандированные" считают оппонентов более "запропагандированными" и наоборот. При этом и те, и другие надеются на "прозрение" с "той" стороны.
Доводы жёсткие, к сожалению лишённые логики или хотя бы последовательности:
ВВП поднял Россию? Так это нефть подорожала до 130, заслуги Путина нет. Падение доходов россиян с 2014? Так это Путин виноват, нефть за 20 не при чём.
Овальный - агент ЦРУ? А суд это доказал? Нет. Но Овального суд осудил по двум делам? Так "это другое", это "неправильный" суд.
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики...
Безотносительно к данному инфоповоду - есть же разные источники информации. Каждый из них является рупором какой-то "пропаганды". По какой причине одни считают "свою" пропаганду "правильной", а альтернативную пропаганду - "неправильной"? Не продуктивнее ли дискутировать аргументами, источниками, фактами? Понятно же, что апеллировать к пропаганде, "путинизму", "ватности" , тотальному "овальнизму" и т.д. приходится только тогда, когда аргументировать по сути нечем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20916
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:27
Цитата:
Согласен. 100%...
таноми52:
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся
Согласен. 100%...
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10542
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:31
Цитата:
Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт например об этом говорит.
он также сказал Он также добавил, что вербовка оппозиционно
настроенных блогеров и журналистов — стандартная практика,
поскольку через них можно оказывать влияние на целевую аудиторию.
ФСБ сказала, от кого он получил данные о геолокации своих сотрудников.
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,
что в Москве располагают данными о том, как с Навальным работают сотрудники ЦРУ,
а вы думали я сам это придумал?
или думаете нагло врут?
Добрый земледелец:
Как говорится, какие ваши доказательства, что он агент ЦРУ?
Как говорится, какие ваши доказательства, что он агент ЦРУ?
Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт например об этом говорит.
он также сказал Он также добавил, что вербовка оппозиционно
настроенных блогеров и журналистов — стандартная практика,
поскольку через них можно оказывать влияние на целевую аудиторию.
ФСБ сказала, от кого он получил данные о геолокации своих сотрудников.
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,
что в Москве располагают данными о том, как с Навальным работают сотрудники ЦРУ,
а вы думали я сам это придумал?
или думаете нагло врут?
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6631
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:35
Цитата:
Ну чтож вы поуеховшим такие примеры на вид не ставите?) Я также жил в России не скажу что там все плохо как говорит Навальный и либерда(потомучто не сталкивался со всеми бюрократическими проблемами) но и не все так гладко как утверждает Симонян и 1 канал(по одной бытовой атмосфере сужу)
ТАМ ОБЫЧНО!
Как и у нас есть минус и плюсы,минусы правда всегда виднее
А срез по пабликам давал с оговоркой что по комментам судить нельзя)
Но в коменты там лучше не заходить столько г***а начитаешься))
Yorik:
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики..
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики..
Ну чтож вы поуеховшим такие примеры на вид не ставите?) Я также жил в России не скажу что там все плохо как говорит Навальный и либерда(потомучто не сталкивался со всеми бюрократическими проблемами) но и не все так гладко как утверждает Симонян и 1 канал(по одной бытовой атмосфере сужу)
ТАМ ОБЫЧНО!
Как и у нас есть минус и плюсы,минусы правда всегда виднее
А срез по пабликам давал с оговоркой что по комментам судить нельзя)
Но в коменты там лучше не заходить столько г***а начитаешься))
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10542
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:39
Цитата:
да,Крым да...согласен.
drakon:
Согласен. 100%..
Согласен. 100%..
да,Крым да...согласен.
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:46
Цитата:
Это потому, что лечиться едут в Россию, учиться едут в Россию. Даже переместиться с запада Казахстана на восток в автомобиле гораздо проще по дорогам России, несмотря на двойное прохождение таможни.
abaika95:
Это называется потомучто не живут в России поэтому и боготворят
Это называется потомучто не живут в России поэтому и боготворят
Это потому, что лечиться едут в Россию, учиться едут в Россию. Даже переместиться с запада Казахстана на восток в автомобиле гораздо проще по дорогам России, несмотря на двойное прохождение таможни.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:50
Маркс, привет!
Давненько не появлялись...
Давненько не появлялись...
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:51
Заметь нефть подешевела последние годы. И не сравнивай 9 доллраов в 90 х и 50 в 20 х. Это разные доллары. Инфляция не только в России, но и в США.
И не нужно говорить что именно за счет нефти Путин вытянул Россию. Если бы он время не ввел в экономику, заставив платить олигархов доходы, но эти 160 ушли бы в офшоры.
вы говорите о снижении платежеспособности Россиян, а что в США или Европе она выросла.
В 2016 году я был в Праге, и знает кого я увидел на Карловом мосту - нищих просящих милостыню лежа на коленях на моту вытянув руки с шапкой.
В 2013 году я был в Софии - принципиально более бедной страной чем Чехия, но я не видел там столько нищих. Только несколько человек стояли около церкви как и у нас.
Так что уровень жизни не только в России упал но и во всем мире.
Так что не Путин в в этом виноват.
Навальный -агент ЦРУ. Нет агенты так не работают, он просто полезный фрик. Не умный, которым если что можно пожертвовать. Агенты работают тихо. Навальный был до последнего времени полезен и российскому правительству, чтобы показать контраст, между властью и тупой оппозицией. Он делает свое дело за счет западных денег так как выглядит как дурак. Зачем же власти наказывать такого дурака, расследования которого просто разбиваются в пух и прах делая его еще более глупым.
И не нужно говорить что именно за счет нефти Путин вытянул Россию. Если бы он время не ввел в экономику, заставив платить олигархов доходы, но эти 160 ушли бы в офшоры.
вы говорите о снижении платежеспособности Россиян, а что в США или Европе она выросла.
В 2016 году я был в Праге, и знает кого я увидел на Карловом мосту - нищих просящих милостыню лежа на коленях на моту вытянув руки с шапкой.
В 2013 году я был в Софии - принципиально более бедной страной чем Чехия, но я не видел там столько нищих. Только несколько человек стояли около церкви как и у нас.
Так что уровень жизни не только в России упал но и во всем мире.
Так что не Путин в в этом виноват.
Навальный -агент ЦРУ. Нет агенты так не работают, он просто полезный фрик. Не умный, которым если что можно пожертвовать. Агенты работают тихо. Навальный был до последнего времени полезен и российскому правительству, чтобы показать контраст, между властью и тупой оппозицией. Он делает свое дело за счет западных денег так как выглядит как дурак. Зачем же власти наказывать такого дурака, расследования которого просто разбиваются в пух и прах делая его еще более глупым.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:54
Вы по Казахстанским дорогома ездили. Если не ездили не говорите глупости. Брат этим летом из Челябинска до Сараштова доехал за 12 часов, с пробками под Тольяти. Если бы были плохие дороги в России то вряд ли такое было возможно.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 16:07
Все ругают Назарбаева, забыв что при развале СССР его оставили ни с чем. В отличие от других республик Средней Азии он сохранил в первую очередь мир в стране. Да он начал в водить казахский язык в систему, но не трогая русский.
И очень грустно смотреть на то что сейчас появляется на устах политиков, в ответ на слова двух придурков (или нет если это была проверка) в России.
Эти два политика просто проверили реакцию политикума Казахстана, взяли на слабо. И исходя из того что будет делать Казахстан будут и соответствующая реакция России.
Почему будет все просто.
Вспомните что находится в Брединском районе Челябинской области, Оренбургской области и Новосибирской области и вы поймете.
Я рассчитываю что провокация со стороны двух людей не сподвигенет правительство Казахстана на необдуманные шаги.
И очень грустно смотреть на то что сейчас появляется на устах политиков, в ответ на слова двух придурков (или нет если это была проверка) в России.
Эти два политика просто проверили реакцию политикума Казахстана, взяли на слабо. И исходя из того что будет делать Казахстан будут и соответствующая реакция России.
Почему будет все просто.
Вспомните что находится в Брединском районе Челябинской области, Оренбургской области и Новосибирской области и вы поймете.
Я рассчитываю что провокация со стороны двух людей не сподвигенет правительство Казахстана на необдуманные шаги.
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 17:20
Цитата:
Приветствую всех! Да как-то с телефона писать неудобно, постоянно слетает авторизация. Несколько раз терялись посты, поэтому временно перевел себя в режим чтения. Сегодня пришлось написать из-за когнитивного диссонанса. С одной стороны Навальный рвется в Россию, потому что жить на чужбине нет ни сил, ни возможностей, а с другой - либералы во главе со своей прессой поливают нечистотами его родимую сторонушку из всех систем. Ему прямо твердят, что его арестуют, но он одно только слово твердит, что никого и ничего не боится. Это какое-то мазохическое Лимпопо, честное слово. С таким же успехом можно лезть к медведю в берлогу или ложиться на рельсы перед скорым поездом Воркута-Ленинград.
Цитата:
Ну так-то это нормальная практика. Или нужно было привести чью-то чужую шайку, как это сделали до него в 90-е? Вряд ли для достижения цели лучше окружать себя оппозиционерами, чем проверенными людьми, которым доверяешь.
Нам всем так или иначе все-равно придется существовать в какой-то шайке, потому что жить в обществе и быть свободным от шайки нельзя. Это - априори. Так лучше пусть это будут ребята со своего района, чем придут чужаки со своими понятиями, правилами и законами, жаждущие погреть руки у чужого костра.
Навальному еще повезло, что в шайке, которую он так самозабвенно выводит на "чистую воду", не самая эффективная вертикаль власти. Идеальной для выполнения поставленных задач считается военная диктатура с беспрекословным подчинением командованию. Ведь недаром все революции и перевороты всегда делались с помощью или руками военных, четко выполняющих приказы и не рефлексирующих по любому поводу в отличие от воинствующих либералов. В такую вертикаль Навальный вряд ли бы вернулся ... по той простой причине, что он и покинуть ее никогда бы не смог.
таноми52:
Маркс, привет! Давненько не появлялись...
Маркс, привет! Давненько не появлялись...
Приветствую всех! Да как-то с телефона писать неудобно, постоянно слетает авторизация. Несколько раз терялись посты, поэтому временно перевел себя в режим чтения. Сегодня пришлось написать из-за когнитивного диссонанса. С одной стороны Навальный рвется в Россию, потому что жить на чужбине нет ни сил, ни возможностей, а с другой - либералы во главе со своей прессой поливают нечистотами его родимую сторонушку из всех систем. Ему прямо твердят, что его арестуют, но он одно только слово твердит, что никого и ничего не боится. Это какое-то мазохическое Лимпопо, честное слово. С таким же успехом можно лезть к медведю в берлогу или ложиться на рельсы перед скорым поездом Воркута-Ленинград.
Цитата:
Сабыр:
Дед Вова снёс одних олигархов и привёл свою шайку.
Дед Вова снёс одних олигархов и привёл свою шайку.
Ну так-то это нормальная практика. Или нужно было привести чью-то чужую шайку, как это сделали до него в 90-е? Вряд ли для достижения цели лучше окружать себя оппозиционерами, чем проверенными людьми, которым доверяешь.
Нам всем так или иначе все-равно придется существовать в какой-то шайке, потому что жить в обществе и быть свободным от шайки нельзя. Это - априори. Так лучше пусть это будут ребята со своего района, чем придут чужаки со своими понятиями, правилами и законами, жаждущие погреть руки у чужого костра.
Навальному еще повезло, что в шайке, которую он так самозабвенно выводит на "чистую воду", не самая эффективная вертикаль власти. Идеальной для выполнения поставленных задач считается военная диктатура с беспрекословным подчинением командованию. Ведь недаром все революции и перевороты всегда делались с помощью или руками военных, четко выполняющих приказы и не рефлексирующих по любому поводу в отличие от воинствующих либералов. В такую вертикаль Навальный вряд ли бы вернулся ... по той простой причине, что он и покинуть ее никогда бы не смог.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2172
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 17:44
Почти год тому назад 15 января 2020 года, здесь на форуме отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: На мой взгляд А.Навальный не пересёк красную черту, особой угрозы для властей не представляет, пока неоднократно административные меры в отношении его применяли, организуемым им митингах в Москве собираются 10-15 тысяч человек, регионах того меньше. Москва барометр всяких событии, при этом москвичи живут по уровню жизни 2-3 лучше жителей регионов, мягко говоря большинство из них прикормлены и всё устраивает.
Далее летом неоднократно обсуждали заметки про А.Навального, лично сам не участвовал в дискуссиях. Если со стороны хронологию дальнейших событий рассмотреть. Во время полета, тогда когда ему внезапно стало плохо, борт приземлился в Омске, ввели противоядие, откачали, затем разрешили выехать лететь на лечение в Германию и.т.д. При этом уголовного дела не возбуждали, с целью расследовать и найти причастных к отравлению. После вчерашнего задержания он пока находится, если не ошибаюсь в подмосковном ОВД в Химках. Вроде адвоката к нему не допустили.
Выше отдельные комментаторы отмечают, что Запад завыл. Действительно реакции Федерального министра иностранных дел Германии Хайко Маас и советника Д.Байдена Джейка Салливан жесткие, потребовали освободить А.Навального. Наверняка введут в последующем очередные санкций, возможно в дальнейшем когда примут решение под домашним арестом будет, посмотрим, не будем перед паровозом бежать.
Кайрат стайер: На мой взгляд А.Навальный не пересёк красную черту, особой угрозы для властей не представляет, пока неоднократно административные меры в отношении его применяли, организуемым им митингах в Москве собираются 10-15 тысяч человек, регионах того меньше. Москва барометр всяких событии, при этом москвичи живут по уровню жизни 2-3 лучше жителей регионов, мягко говоря большинство из них прикормлены и всё устраивает.
Далее летом неоднократно обсуждали заметки про А.Навального, лично сам не участвовал в дискуссиях. Если со стороны хронологию дальнейших событий рассмотреть. Во время полета, тогда когда ему внезапно стало плохо, борт приземлился в Омске, ввели противоядие, откачали, затем разрешили выехать лететь на лечение в Германию и.т.д. При этом уголовного дела не возбуждали, с целью расследовать и найти причастных к отравлению. После вчерашнего задержания он пока находится, если не ошибаюсь в подмосковном ОВД в Химках. Вроде адвоката к нему не допустили.
Выше отдельные комментаторы отмечают, что Запад завыл. Действительно реакции Федерального министра иностранных дел Германии Хайко Маас и советника Д.Байдена Джейка Салливан жесткие, потребовали освободить А.Навального. Наверняка введут в последующем очередные санкций, возможно в дальнейшем когда примут решение под домашним арестом будет, посмотрим, не будем перед паровозом бежать.
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