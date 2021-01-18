Вернувшегося Навального задержали в аэропорту

Отправлено: - 15:51

Заметь нефть подешевела последние годы. И не сравнивай 9 доллраов в 90 х и 50 в 20 х. Это разные доллары. Инфляция не только в России, но и в США.

И не нужно говорить что именно за счет нефти Путин вытянул Россию. Если бы он время не ввел в экономику, заставив платить олигархов доходы, но эти 160 ушли бы в офшоры.

вы говорите о снижении платежеспособности Россиян, а что в США или Европе она выросла.

В 2016 году я был в Праге, и знает кого я увидел на Карловом мосту - нищих просящих милостыню лежа на коленях на моту вытянув руки с шапкой.

В 2013 году я был в Софии - принципиально более бедной страной чем Чехия, но я не видел там столько нищих. Только несколько человек стояли около церкви как и у нас.

Так что уровень жизни не только в России упал но и во всем мире.

Так что не Путин в в этом виноват.

Навальный -агент ЦРУ. Нет агенты так не работают, он просто полезный фрик. Не умный, которым если что можно пожертвовать. Агенты работают тихо. Навальный был до последнего времени полезен и российскому правительству, чтобы показать контраст, между властью и тупой оппозицией. Он делает свое дело за счет западных денег так как выглядит как дурак. Зачем же власти наказывать такого дурака, расследования которого просто разбиваются в пух и прах делая его еще более глупым.