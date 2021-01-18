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≡ МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не подлежащих приватизации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40744
МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не подлежащих приватизации
Отправлено: 18.01.21 - 13:35
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37 казахстанских вузов включат в перечень объектов, находящихся в собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению. Проект соответствующих поправок разработан для исполнения поручения Президента.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1226
Re: МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не...
Отправлено: 18.01.21 - 13:35
#1
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То есть остальные как бы и не нужны вовсе.
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Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
39
Re: МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не...
Отправлено: 18.01.21 - 16:29
#2
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Ох облом у некоторых будет. А то наверно уже многие распил посчитали.
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Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
39
Re: МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не...
Отправлено: 18.01.21 - 17:17
#3
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Цитата:
КГСПС:
То есть остальные как бы и не нужны вовсе.

РИИ как я понял можно продать. Один из нормальных оставшихся вузов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4419
Re: МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не...
Отправлено: 18.01.21 - 18:03
#4
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Выпускники РИИ работаю везде и в налоговой, и в цоне и везде где только можно, но по прямому назначению никого нет, даже в отдел строительства назначили без образования, очень странно
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20916
Re: МОН предлагает включить 37 вузов в перечень объектов, не...
Отправлено: 18.01.21 - 18:17
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
очень странно

Я знаю, пару уборщиц,
с высшим образованием.
Сократить - всех.
В России,учитесь... :lol:
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