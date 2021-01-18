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≡ Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40743
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
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Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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Janus
* Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
35
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:11
#45
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Сидит какой то блогер и рассуждает. Ему просто просмотры нужны. Не нужно считать идиотами ФСБ и его бывшего главу. А это мелкие тролли которых сейчас очень много развелось благо ютуб их продвигает. Люди обиженные на всех считающие что им все должны в том числе государство, но сами ничего делать этого не хотят.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2182
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:20
#46
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Цитата:
юля елиссева:
не прозреют. Путинизм головного мозга - диагноз неизлечимый.



Одно могу сказать: в РФ нет культа личности Путина (сравните с назарбаевским Казахстаном)
А это не маловажно.
Конечно, хотелось бы идеального президента, самоотверженно служащего народу (как Данко!), а не олигархам!
Да где ж его взять? (Кстати, о Данко -"благодарный" народ просто растоптал его самоотверженное пылающее сердце. Что, вероятно, сейчас и происходит с частью неблагодарных российских людей - забыли уже, что было в 90-е)
Так что из всех зол выбирают меньшее.
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9932
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:22
#47
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Цитата:
Janus:

Молодец!!! Давай дожимай этих всех либералов, которые родину готовы продать за бигмаг. Щас еще серый волк должен подтянутся, он тоже любит анального. Так что держись!
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
936
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:26
#48
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Очень показательная дискуссия :-)
Одни "запропагандированные" считают оппонентов более "запропагандированными" и наоборот. При этом и те, и другие надеются на "прозрение" с "той" стороны.
Доводы жёсткие, к сожалению лишённые логики или хотя бы последовательности:
ВВП поднял Россию? Так это нефть подорожала до 130, заслуги Путина нет. Падение доходов россиян с 2014? Так это Путин виноват, нефть за 20 не при чём.
Овальный - агент ЦРУ? А суд это доказал? Нет. Но Овального суд осудил по двум делам? Так "это другое", это "неправильный" суд.
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики...

Безотносительно к данному инфоповоду - есть же разные источники информации. Каждый из них является рупором какой-то "пропаганды". По какой причине одни считают "свою" пропаганду "правильной", а альтернативную пропаганду - "неправильной"? Не продуктивнее ли дискутировать аргументами, источниками, фактами? Понятно же, что апеллировать к пропаганде, "путинизму", "ватности" , тотальному "овальнизму" и т.д. приходится только тогда, когда аргументировать по сути нечем? ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20915
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:27
#49
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Цитата:
таноми52:
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся

Согласен. 100%... :lol:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10542
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:31
#50
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Цитата:
Добрый земледелец:
Как говорится, какие ваши доказательства, что он агент ЦРУ?


Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт например об этом говорит.
он также сказал Он также добавил, что вербовка оппозиционно
настроенных блогеров и журналистов — стандартная практика,
поскольку через них можно оказывать влияние на целевую аудиторию.
ФСБ сказала, от кого он получил данные о геолокации своих сотрудников.
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,
что в Москве располагают данными о том, как с Навальным работают сотрудники ЦРУ,
а вы думали я сам это придумал?
или думаете нагло врут?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6631
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:35
#51
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Цитата:
Yorik:
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики..

Ну чтож вы поуеховшим такие примеры на вид не ставите?) Я также жил в России не скажу что там все плохо как говорит Навальный и либерда(потомучто не сталкивался со всеми бюрократическими проблемами) но и не все так гладко как утверждает Симонян и 1 канал(по одной бытовой атмосфере сужу)
ТАМ ОБЫЧНО!
Как и у нас есть минус и плюсы,минусы правда всегда виднее
А срез по пабликам давал с оговоркой что по комментам судить нельзя)
Но в коменты там лучше не заходить столько г***а начитаешься))
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10542
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:39
#52
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Цитата:
drakon:
Согласен. 100%..


да,Крым да...согласен.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1029
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:46
#53
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Цитата:
abaika95:
Это называется потомучто не живут в России поэтому и боготворят

Это потому, что лечиться едут в Россию, учиться едут в Россию. Даже переместиться с запада Казахстана на восток в автомобиле гораздо проще по дорогам России, несмотря на двойное прохождение таможни.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2182
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:50
#54
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Маркс, привет!
Давненько не появлялись... :-)
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Janus
* Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
35
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:51
#55
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Janus
* Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
35
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:54
#56
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