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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40743
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:11
Сидит какой то блогер и рассуждает. Ему просто просмотры нужны. Не нужно считать идиотами ФСБ и его бывшего главу. А это мелкие тролли которых сейчас очень много развелось благо ютуб их продвигает. Люди обиженные на всех считающие что им все должны в том числе государство, но сами ничего делать этого не хотят.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:20
Цитата:
Одно могу сказать: в РФ нет культа личности Путина (сравните с назарбаевским Казахстаном)
А это не маловажно.
Конечно, хотелось бы идеального президента, самоотверженно служащего народу (как Данко!), а не олигархам!
Да где ж его взять? (Кстати, о Данко -"благодарный" народ просто растоптал его самоотверженное пылающее сердце. Что, вероятно, сейчас и происходит с частью неблагодарных российских людей - забыли уже, что было в 90-е)
Так что из всех зол выбирают меньшее.
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся
юля елиссева:
не прозреют. Путинизм головного мозга - диагноз неизлечимый.
не прозреют. Путинизм головного мозга - диагноз неизлечимый.
Одно могу сказать: в РФ нет культа личности Путина (сравните с назарбаевским Казахстаном)
А это не маловажно.
Конечно, хотелось бы идеального президента, самоотверженно служащего народу (как Данко!), а не олигархам!
Да где ж его взять? (Кстати, о Данко -"благодарный" народ просто растоптал его самоотверженное пылающее сердце. Что, вероятно, сейчас и происходит с частью неблагодарных российских людей - забыли уже, что было в 90-е)
Так что из всех зол выбирают меньшее.
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9932
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:22
Цитата:
Молодец!!! Давай дожимай этих всех либералов, которые родину готовы продать за бигмаг. Щас еще серый волк должен подтянутся, он тоже любит анального. Так что держись!
Janus:
Молодец!!! Давай дожимай этих всех либералов, которые родину готовы продать за бигмаг. Щас еще серый волк должен подтянутся, он тоже любит анального. Так что держись!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 936
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:26
Очень показательная дискуссия
Одни "запропагандированные" считают оппонентов более "запропагандированными" и наоборот. При этом и те, и другие надеются на "прозрение" с "той" стороны.
Доводы жёсткие, к сожалению лишённые логики или хотя бы последовательности:
ВВП поднял Россию? Так это нефть подорожала до 130, заслуги Путина нет. Падение доходов россиян с 2014? Так это Путин виноват, нефть за 20 не при чём.
Овальный - агент ЦРУ? А суд это доказал? Нет. Но Овального суд осудил по двум делам? Так "это другое", это "неправильный" суд.
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики...
Безотносительно к данному инфоповоду - есть же разные источники информации. Каждый из них является рупором какой-то "пропаганды". По какой причине одни считают "свою" пропаганду "правильной", а альтернативную пропаганду - "неправильной"? Не продуктивнее ли дискутировать аргументами, источниками, фактами? Понятно же, что апеллировать к пропаганде, "путинизму", "ватности" , тотальному "овальнизму" и т.д. приходится только тогда, когда аргументировать по сути нечем?
Одни "запропагандированные" считают оппонентов более "запропагандированными" и наоборот. При этом и те, и другие надеются на "прозрение" с "той" стороны.
Доводы жёсткие, к сожалению лишённые логики или хотя бы последовательности:
ВВП поднял Россию? Так это нефть подорожала до 130, заслуги Путина нет. Падение доходов россиян с 2014? Так это Путин виноват, нефть за 20 не при чём.
Овальный - агент ЦРУ? А суд это доказал? Нет. Но Овального суд осудил по двум делам? Так "это другое", это "неправильный" суд.
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики...
Безотносительно к данному инфоповоду - есть же разные источники информации. Каждый из них является рупором какой-то "пропаганды". По какой причине одни считают "свою" пропаганду "правильной", а альтернативную пропаганду - "неправильной"? Не продуктивнее ли дискутировать аргументами, источниками, фактами? Понятно же, что апеллировать к пропаганде, "путинизму", "ватности" , тотальному "овальнизму" и т.д. приходится только тогда, когда аргументировать по сути нечем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20915
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:27
Цитата:
Согласен. 100%...
таноми52:
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся
А Путин, как личность, в РФ сейчас самый выдающийся
Согласен. 100%...
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10542
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:31
Цитата:
Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт например об этом говорит.
он также сказал Он также добавил, что вербовка оппозиционно
настроенных блогеров и журналистов — стандартная практика,
поскольку через них можно оказывать влияние на целевую аудиторию.
ФСБ сказала, от кого он получил данные о геолокации своих сотрудников.
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,
что в Москве располагают данными о том, как с Навальным работают сотрудники ЦРУ,
а вы думали я сам это придумал?
или думаете нагло врут?
Добрый земледелец:
Как говорится, какие ваши доказательства, что он агент ЦРУ?
Как говорится, какие ваши доказательства, что он агент ЦРУ?
Бывший сотрудник спецслужб США Скотт Беннетт например об этом говорит.
он также сказал Он также добавил, что вербовка оппозиционно
настроенных блогеров и журналистов — стандартная практика,
поскольку через них можно оказывать влияние на целевую аудиторию.
ФСБ сказала, от кого он получил данные о геолокации своих сотрудников.
пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил,
что в Москве располагают данными о том, как с Навальным работают сотрудники ЦРУ,
а вы думали я сам это придумал?
или думаете нагло врут?
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6631
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:35
Цитата:
Ну чтож вы поуеховшим такие примеры на вид не ставите?) Я также жил в России не скажу что там все плохо как говорит Навальный и либерда(потомучто не сталкивался со всеми бюрократическими проблемами) но и не все так гладко как утверждает Симонян и 1 канал(по одной бытовой атмосфере сужу)
ТАМ ОБЫЧНО!
Как и у нас есть минус и плюсы,минусы правда всегда виднее
А срез по пабликам давал с оговоркой что по комментам судить нельзя)
Но в коменты там лучше не заходить столько г***а начитаешься))
Yorik:
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики..
Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики..
Ну чтож вы поуеховшим такие примеры на вид не ставите?) Я также жил в России не скажу что там все плохо как говорит Навальный и либерда(потомучто не сталкивался со всеми бюрократическими проблемами) но и не все так гладко как утверждает Симонян и 1 канал(по одной бытовой атмосфере сужу)
ТАМ ОБЫЧНО!
Как и у нас есть минус и плюсы,минусы правда всегда виднее
А срез по пабликам давал с оговоркой что по комментам судить нельзя)
Но в коменты там лучше не заходить столько г***а начитаешься))
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10542
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:39
Цитата:
да,Крым да...согласен.
drakon:
Согласен. 100%..
Согласен. 100%..
да,Крым да...согласен.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1029
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:46
Цитата:
Это потому, что лечиться едут в Россию, учиться едут в Россию. Даже переместиться с запада Казахстана на восток в автомобиле гораздо проще по дорогам России, несмотря на двойное прохождение таможни.
abaika95:
Это называется потомучто не живут в России поэтому и боготворят
Это называется потомучто не живут в России поэтому и боготворят
Это потому, что лечиться едут в Россию, учиться едут в Россию. Даже переместиться с запада Казахстана на восток в автомобиле гораздо проще по дорогам России, несмотря на двойное прохождение таможни.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:50
Маркс, привет!
Давненько не появлялись...
Давненько не появлялись...
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:51
Комментарий проходит проверку.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 15:54
Комментарий проходит проверку.
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