Отправлено: - 15:35

Yorik:

Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики..

Цитата:Ну чтож вы поуеховшим такие примеры на вид не ставите?) Я также жил в России не скажу что там все плохо как говорит Навальный и либерда(потомучто не сталкивался со всеми бюрократическими проблемами) но и не все так гладко как утверждает Симонян и 1 канал(по одной бытовой атмосфере сужу)ТАМ ОБЫЧНО!Как и у нас есть минус и плюсы,минусы правда всегда виднееА срез по пабликам давал с оговоркой что по комментам судить нельзя)Но в коменты там лучше не заходить столько г***а начитаешься))