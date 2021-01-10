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≡ "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40743
"Могут сыграть обратную роль" - на избирательном участке в костанайском университете не сняли портреты депутатов "Нур Отан" и Нурсултана Назарбаева
Отправлено: 10.01.21 - 14:50
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На избирательном участке 1, который расположен в Зимнем саду Костанайского регионального университета им. Байтурсынова, прямо над кабинками висит портрет председателя партии "Нур Отан" Нурсултана Назарбаева.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
635
Re: "Могут сыграть обратную роль" - на избирательном...
Отправлено: 18.01.21 - 15:21
#30
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Цитата:
ACROS:
всего лишь навсего ЗАМЕСТИТЕЛЬ, притом Первый

Исправил, спасибо
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