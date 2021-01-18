Re: Когда пройдут отчетные встречи акимов городов и районов...

Отправлено: - 12:39

Вчера из воскресного выпуСка мир наизнанку: в городе добровчи , как и по всей Хорватии мэров избирают прямым голосованием населения каждый год в одно и тоже время, вот уже на протяжении тридцать пять лет мэра города знает каждая собака, он ходит по городу и разговаривают простыми гражданами, все его знают в лицо , здороваются. Могут рассказать о проблеме любой гражданин, на утро следующего дня проблему решат.