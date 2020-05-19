Отправлено: - 12:11

Обликоморале:

Хотя очередной прирост за вчера 450 человек был. Но как грится - усё под контролем.

Kairat stayer:

Выше по ссылке также отмечено, что при нынешней очередной волне пик заражений ожидается 2 марта, при этом со слов эксперта ситуация якобы будет не такой сложной, как при первом пике заражений.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.01.2021 - 12:14]

[Исправлено: Kairat stayer, 18.01.2021 - 12:16]

Цитата:Деятель ОМ 01 июня прошлого года, выше в данной ветке в своём посте за №366 отмечал, что 450 заразившихся, как я понимаю по стране. При этом пик согласно схемы по ссылке поста за № 372 тогда был в конце июля текущего года. То есть до пика оставалось почти порядка 60 дней, если я ошибаюсь поправьте пожалуйста.При этом, отмечают что за прошедшие сутки 18 января 2021 года в Казахстане выявлены 1003 с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. До якобы ожидаемого пика 2 марта остаётся 34 дня. В части касающейся прогнозов, сложно или не сложно будет, разногласия, возможно больше стали выявлять и.т.д.Цитата: