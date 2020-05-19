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Куратор темы: Обликоморале
Голосование: А вы тоже в тайне надеетесь что уже переболели в лёгкой форме и не заметили этого? 
Закончилось 03.05.2020 - 06:16:53
» Да
48 %		 48.08 % (25)
» Нет
25 %		 25.00 % (13)
» Вообще не верю в этот вирус
26 %		 26.92 % (14)
Всего проголосовало: 52

Обликоморале
§ Обликоморале
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.08.12
Сообщений:
7541
Коронавирус
Отправлено: 19.05.20 - 05:47
#361
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Цитата:
Kairat stayer:
лапшу народу навешали пропагандисты

Это ты у нас пропагандист, только хлипенький какой-то. Вся твоя пропаганда со временем так и остаётся пропагандой и ничем более..
А для тех, до кого не доходит, повторюсь ещё раз. Хватит здесь устраивать политическую трибуну.
Открывай, Кайрат, свою ветку и там славь своих небожителей. Может кто из американских кураторов тебя заметит и какую копейку начнёт подбрасывать. :-$
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Обликоморале
§ Обликоморале
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.08.12
Сообщений:
7541
Коронавирус
Отправлено: 19.05.20 - 06:00
#362
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А в Китае опять началось..
Bloomberg: 108 миллионов китайцев попали под карантин из-за коронавируса
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2170
Коронавирус
Отправлено: 19.05.20 - 09:32
#363
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Цитата:
Обликоморале:
Открывай, Кайрат, свою ветку и там славь своих небожителей.


Так сами-же за США информацию поместили. У всех пользователей равные права, зачем ограничивать граждан в вопросах выражении своих мыслей, свобода слова понимаете ли.
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Обликоморале
§ Обликоморале
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.08.12
Сообщений:
7541
Коронавирус
Отправлено: 19.05.20 - 11:14
#364
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Цитата:
Kairat stayer:

Я вроде ясно выразился про "политическую трибуну". Так что не надо мне тут про права и свободу слова ла-ла-ла. Ты ещё из других информационно пропагандистских помоек принеси сюда информацию. Типа Панорамы и Цензор.нет, Радио Азаттык.
Я тут уже на "свободе слова" показал, как они фейки лепят. :lol:
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Обликоморале
§ Обликоморале
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.08.12
Сообщений:
7541
Коронавирус
Отправлено: 27.05.20 - 04:29
#365
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Судя по ситуации в стране и выступлениям главсанврача КЗ , есть подозрение, что скоро на улице мы опять начнём носить маски. :-x
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Обликоморале
§ Обликоморале
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.08.12
Сообщений:
7541
Коронавирус
Отправлено: 01.06.20 - 12:05
#366
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Такс, пора закрывать ветку.



Хотя очередной прирост за вчера 450 человек был.
Но как грится - усё под контролем.
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Обликоморале
§ Обликоморале
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.08.12
Сообщений:
7541
Коронавирус
Отправлено: 05.06.20 - 12:20
#367
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:lol:
Если вы любите следить за политическими событиями в Казахстане и получать их через призму юмора и сарказма, вы точно оцените этот проект.
Ребята из YouTube-проекта Nan Ursyn нашли доказательства того, что коронавирус был создан древними казахами, о чем свидетельствуют наскальные рисунки на территории Казахстана. И все мировое научное сообщество не смеет с ними спорить...
Это пять...


[Исправлено: Обликоморале, 05.06.2020 - 12:24]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10535
Коронавирус
Отправлено: 14.06.20 - 13:52
#368
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Рано закрывать.
Биртанов заразился.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20913
Коронавирус
Отправлено: 14.06.20 - 14:13
#369
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Цитата:
alex_60:
Биртанов заразился.

Интересно, как - умудрился?... :-o
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2170
Коронавирус
Отправлено: 18.01.21 - 10:30
#370
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Цитата:
elektron:
А в импичмент Трампа, как верится?


Цитата:
Kairat stayer:
Постоянно всякие разные обвинения предъявляют, посмотрим чем закончится. Тем более скоро в ноябре текущего года новые выборы, он-же баллотироваться будет, компания идёт.


Однако, инаугурация 20 января 2021 года намечена, Трамп должен будет передать свои полномочия президента США Байдену.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2170
Коронавирус
Отправлено: 18.01.21 - 10:49
#371
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Цитата:
Обликоморале:
Такс, пора закрывать ветку.


Рано ещё, невозможно предугадать в реалиях, как далее сложатся обстоятельства хотя бы в ближайшее время. Тем более в другой ветке отдельные граждане выражают бурю эмоций. Но на мой взгляд, в целом недооценивать принимаемые комплексные меры соответствующими службами нельзя. Конечно от граждан тоже многое зависит, которым следует соблюдать все рекомендации специалистов.

Ранее неоднократно обсуждали вопросы касающийся алгоритмов: пик, плато, снижение распространения вируса. Вместе с тем, последовательность операций в реальной жизни не всегда срабатывают. Соответственно желаемые положительные результаты по времени могут затянутся, также при неграмотном подходе могут усугубить ситуацию и.т.д.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2170
Коронавирус
Отправлено: 18.01.21 - 11:41
#372
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Цитата:
Kairat stayer:
Ранее неоднократно обсуждали вопросы касающийся алгоритмов: пик, плато, снижение распространения вируса. Вместе с тем, последовательность операций в реальной жизни не всегда срабатывают.


Получается, что при первой волне в стране после достижения пика заражений коронавирусом летом 2020 года, практически сразу пошло снижение количества заражений, без плато.

Здесь:

Выше по ссылке также отмечено, что при нынешней очередной волне пик заражений ожидается 2 марта, при этом со слов эксперта ситуация якобы будет не такой сложной, как при первом пике заражений. Если верить прогнозам, тогда до достижения пика осталось 34 дня. При первой волне судя по размещенной схеме отмечался резкий скачок заражений до пика.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2170
Коронавирус
Отправлено: 18.01.21 - 12:11
#373
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Цитата:
Обликоморале:
Хотя очередной прирост за вчера 450 человек был. Но как грится - усё под контролем.


Деятель ОМ 01 июня прошлого года, выше в данной ветке в своём посте за №366 отмечал, что 450 заразившихся, как я понимаю по стране. При этом пик согласно схемы по ссылке поста за № 372 тогда был в конце июля текущего года. То есть до пика оставалось почти порядка 60 дней, если я ошибаюсь поправьте пожалуйста.

При этом, отмечают что за прошедшие сутки 18 января 2021 года в Казахстане выявлены 1003 с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. До якобы ожидаемого пика 2 марта остаётся 34 дня. В части касающейся прогнозов, сложно или не сложно будет, разногласия, возможно больше стали выявлять и.т.д.

Цитата:
Kairat stayer:
Выше по ссылке также отмечено, что при нынешней очередной волне пик заражений ожидается 2 марта, при этом со слов эксперта ситуация якобы будет не такой сложной, как при первом пике заражений.


[Исправлено: Kairat stayer, 18.01.2021 - 12:14]

[Исправлено: Kairat stayer, 18.01.2021 - 12:16]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10535
Коронавирус
Отправлено: 18.01.21 - 12:16
#374
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