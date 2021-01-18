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1 Агайсин Адиль Темиргалиевич 1994 АО «ССГПО», менеджер по молодежной политике

2 Алькенов Ерлан Дастанович 1961 АО «ССГПО», вице президент по персоналу и социальным вопросам,

Сотников Евгений Владимирович 1985 Менеджер по развитию ТОО «Кабельные сети Костаная»

Цитата:А зачем от одного предприятия два представителя в ОБЛАСТНОЙ маслихат, один из которых уж точно по возрасту еще пороху не нюхал как грится? Более достойный не уговорили?Цитата:...и хорошее настроение не покинет больше ...зал.Вот раньше были депутаты...