Kairat stayer: лапшу народу навешали пропагандисты
Это ты у нас пропагандист, только хлипенький какой-то. Вся твоя пропаганда со временем так и остаётся пропагандой и ничем более.. А для тех, до кого не доходит, повторюсь ещё раз. Хватит здесь устраивать политическую трибуну. Открывай, Кайрат, свою ветку и там славь своих небожителей. Может кто из американских кураторов тебя заметит и какую копейку начнёт подбрасывать.
Я вроде ясно выразился про "политическую трибуну". Так что не надо мне тут про права и свободу слова ла-ла-ла. Ты ещё из других информационно пропагандистских помоек принеси сюда информацию. Типа Панорамы и Цензор.нет, Радио Азаттык. Я тут уже на "свободе слова" показал, как они фейки лепят.
Если вы любите следить за политическими событиями в Казахстане и получать их через призму юмора и сарказма, вы точно оцените этот проект. Ребята из YouTube-проекта Nan Ursyn нашли доказательства того, что коронавирус был создан древними казахами, о чем свидетельствуют наскальные рисунки на территории Казахстана. И все мировое научное сообщество не смеет с ними спорить... Это пять...
Рано ещё, невозможно предугадать в реалиях, как далее сложатся обстоятельства хотя бы в ближайшее время. Тем более в другой ветке отдельные граждане выражают бурю эмоций. Но на мой взгляд, в целом недооценивать принимаемые комплексные меры соответствующими службами нельзя. Конечно от граждан тоже многое зависит, которым следует соблюдать все рекомендации специалистов.
Ранее неоднократно обсуждали вопросы касающийся алгоритмов: пик, плато, снижение распространения вируса. Вместе с тем, последовательность операций в реальной жизни не всегда срабатывают. Соответственно желаемые положительные результаты по времени могут затянутся, также при неграмотном подходе могут усугубить ситуацию и.т.д.
Kairat stayer: Ранее неоднократно обсуждали вопросы касающийся алгоритмов: пик, плато, снижение распространения вируса. Вместе с тем, последовательность операций в реальной жизни не всегда срабатывают.
Получается, что при первой волне в стране после достижения пика заражений коронавирусом летом 2020 года, практически сразу пошло снижение количества заражений, без плато.
Выше по ссылке также отмечено, что при нынешней очередной волне пик заражений ожидается 2 марта, при этом со слов эксперта ситуация якобы будет не такой сложной, как при первом пике заражений. Если верить прогнозам, тогда до достижения пика осталось 34 дня. При первой волне судя по размещенной схеме отмечался резкий скачок заражений до пика.
Обликоморале: Хотя очередной прирост за вчера 450 человек был. Но как грится - усё под контролем.
Деятель ОМ 01 июня прошлого года, выше в данной ветке в своём посте за №366 отмечал, что 450 заразившихся, как я понимаю по стране. При этом пик согласно схемы по ссылке поста за № 372 тогда был в конце июля текущего года. То есть до пика оставалось почти порядка 60 дней, если я ошибаюсь поправьте пожалуйста.
При этом, отмечают что за прошедшие сутки 18 января 2021 года в Казахстане выявлены 1003 с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. До якобы ожидаемого пика 2 марта остаётся 34 дня. В части касающейся прогнозов, сложно или не сложно будет, разногласия, возможно больше стали выявлять и.т.д.
Цитата:
Kairat stayer: Выше по ссылке также отмечено, что при нынешней очередной волне пик заражений ожидается 2 марта, при этом со слов эксперта ситуация якобы будет не такой сложной, как при первом пике заражений.
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