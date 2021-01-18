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≡ Впервые по партийным спискам - Кто стал депутатами в маслихатах Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40741
Впервые по партийным спискам - Кто стал депутатами в маслихатах Костанайской области?
Отправлено: 18.01.21 - 10:09
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«НГ» собрала списки депутатов областного, костанайского, рудненского, лисаковского и аркалыкского городских, а также житикаринского районного маслихатов. Всего - 103 человека, которых выставили в своих списках четыре партии.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1135
Re: Впервые по партийным спискам - Кто стал депутатами в...
Отправлено: 18.01.21 - 10:09
#1
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Цитата:
13 Сотников Евгений Владимирович 1985 Менеджер по развитию ТОО Кабельные сети Костаная»


Цитата:
11 Кокишев Жумабай Абдрахманович 1989 самозанятый


Прям выбиваются из общего списка директоров ТОО и К/х. Хоть по одному учителю и врачу добавили для приличия что ли.
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Добрый земледелец
§ Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
43
Re: Впервые по партийным спискам - Кто стал депутатами в...
Отправлено: 18.01.21 - 11:38
#2
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Цитата:
Тот самый:
Хоть по одному учителю и врачу добавили для приличия

Не надо. Нечего отвлекать хороших людей от их благородной работы.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7134
Re: Впервые по партийным спискам - Кто стал депутатами в...
Отправлено: 18.01.21 - 11:52
#3
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Цитата:
1 Агайсин Адиль Темиргалиевич 1994 АО «ССГПО», менеджер по молодежной политике
2 Алькенов Ерлан Дастанович 1961 АО «ССГПО», вице президент по персоналу и социальным вопросам,

А зачем от одного предприятия два представителя в ОБЛАСТНОЙ маслихат, один из которых уж точно по возрасту еще пороху не нюхал как грится? Более достойный не уговорили?

Цитата:
Сотников Евгений Владимирович 1985 Менеджер по развитию ТОО «Кабельные сети Костаная»

...и хорошее настроение не покинет больше ...зал.:lol:

Вот раньше были депутаты...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6627
Впервые по партийным спискам - Кто стал депутатами в маслихатах Костанайской области?
Отправлено: 18.01.21 - 12:09
#4
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