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≡ Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40741
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
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Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2132
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
#1
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
436
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:22
#2
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Какое позорище устроили. Как ВВП сам себя унизил и всю РФ. Как трусливо. Кошмар. Сам себя в яму топит. Честно,я не ожидал такого. РФ катится в пропасть и это уже не остановить. Где Путин образца 2010 года? Сильный,уверенный в себе лидер. А сейчас? :-x
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Janus
§ Janus
(Пользователи)
Регистрация:
20.04.20
Сообщений:
18
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:26
#3
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ВВП вообще-то Россию спас, а Навальный со сворой рады бы вернуть 90 е.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
116
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 12:07
#4
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ох сейчас на западе завоют в сторону России.спектакль продолжается.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6627
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 12:12
#5
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10535
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 12:13
#6
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4417
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 12:13
#7
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Вот же сволочи, ведут себя как трусливые шакалы, вас народ ненавидит, далеко ходить не будем
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10535
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 12:19
#8
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