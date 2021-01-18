Отправлено: - 11:22

Какое позорище устроили. Как ВВП сам себя унизил и всю РФ. Как трусливо. Кошмар. Сам себя в яму топит. Честно,я не ожидал такого. РФ катится в пропасть и это уже не остановить. Где Путин образца 2010 года? Сильный,уверенный в себе лидер. А сейчас?