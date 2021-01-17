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≡ Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40736
Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 13:39
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В декабре у нас появился список честных казахстанцев - «100 честных лиц Казахстана». 12 самых-самых даже опубликовали. Ни вы (скорее всего), ни я (точно) туда не попали. Нас, похоже, априори записали в нечестные лица. А кто, спросите, попал в этот список?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20913
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 13:39
#1
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18 000 000, нечестных людей?
Не много ли?... :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7129
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 14:02
#2
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Цитата:
В декабре у нас появился список честных казахстанцев - «100 честных лиц Казахстана».

Скорее просто очередная акция по распилу бюджета...Ну надо же грызть выделенные деньги, вот и выдумывают...
А составить список "100 чиновников-коррупционеров, членов партии Нуротан за 2020 год" к примеру, что желания нет? Или там слишком много известных и родственных фамилий окажется?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
42
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 15:15
#3
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Любая честность зависит от размера дивидендов!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4415
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 17:07
#4
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Очень странно почему в списках нет главы государства, чиновников и депутатов, может автор идеи что-то знает, о чем мы даже не догадываемся,
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2131
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 18:47
#5
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Где-то и как-то я раньше это слышал: Пусть расцветают сто цветов...
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
39
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 19:34
#6
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Так, все эти 100 честных проживают не на луне. У низ есть соседи, и проживают они среди нас! Так вот пожалуйста сфотографируйте их жильё и на всеобщее обозрение! А народ уж рассудит на сколько они честны!
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
115
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 20:37
#7
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помните про 300 спартанцев.а это 100 чистнейших. :-x
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9931
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 20:44
#8
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Я тоже честный . Меня чет не внесли в список.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7129
Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 21:06
#9
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Цитата:
Vit:
Меня чет не внесли в список.

А вот и список:
Алик Шпекбаев — председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
Бибігүл Нұрашева — адвокат;
Алихан Байменов — Председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане;
Қайрат Шайхиев — главный редактор сайта zakon.kz;
Талғат Нәрікбаев — ректор КАЗГЮУ; Лаура Маликова —Председатель Ассоциации практикующих экологов;
Арман Хайруллин —эко-активист;
Руслан Даленов —Министр национальной экономики Республики Казахстан;
Қанат Сахария — директор телеканала « Атамекен»;
Мұрат Жұманбай — управляющий директор госкорпорации «Правительство для граждан».
Альмира Кульмухамедова — ведущая программы «Аналитика»;
Нұрлан Жахин — первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области;
Равиль Төлебаев — первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Жамбылской области;
Нұржан Тәнірберген — правозащитник;
Ташмагамбетов Тулеген — Уполномоченный по этике Министерства финансов Республики Казахстан;
Даурен Каипов — предприниматель;
Руслан Асылбеков — заместитель председателя Первого антикоррупционного медиа-центра;
Абат Балабаев — Управляющий директор по экономике и финансам;
Дмитрий Ким — главный редактор ИА BNews.kz;
Дидар Смагулов — директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки РК;
Кенжебек Касымбеков — председатель Антикоррупционного хаба предпринимателей тюркоязычных государств;
Данияр Сабирбаев — глава Департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции;
Ильдар Уйсумбаев — директор Департамента государственных услуг АДГСПК РК.
Асемгуль Балташева - председатель госкорпорации «Правительство для граждан»
Айман Умарова - адвоката
Салтанат Ташимова,
Кайрболат Сахметов,
Алдан Менкеев,
Мұхаметқали Мұстафаев,
Қанат Ержігітов,
Әсемгүл Оразаева,
Дмитрий Козлов,
Мирас Айтқалиев,
Айдосхан Құрманалиев,
Мақсат Құсанов,
Аскар Айдобол,
Руслан Асаубеков.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2973
Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 23:52
#10
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Цитата:
yudjin:

нацсостав интересен и показателен
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