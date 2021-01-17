Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»

Отправлено: - 19:34

Так, все эти 100 честных проживают не на луне. У низ есть соседи, и проживают они среди нас! Так вот пожалуйста сфотографируйте их жильё и на всеобщее обозрение! А народ уж рассудит на сколько они честны!