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Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40736
Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 13:39
В декабре у нас появился список честных казахстанцев - «100 честных лиц Казахстана». 12 самых-самых даже опубликовали. Ни вы (скорее всего), ни я (точно) туда не попали. Нас, похоже, априори записали в нечестные лица. А кто, спросите, попал в этот список?
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20913
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 13:39
18 000 000, нечестных людей?
Не много ли?...
Не много ли?...
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 14:02
Цитата:
Скорее просто очередная акция по распилу бюджета...Ну надо же грызть выделенные деньги, вот и выдумывают...
А составить список "100 чиновников-коррупционеров, членов партии Нуротан за 2020 год" к примеру, что желания нет? Или там слишком много известных и родственных фамилий окажется?
В декабре у нас появился список честных казахстанцев - «100 честных лиц Казахстана».
Скорее просто очередная акция по распилу бюджета...Ну надо же грызть выделенные деньги, вот и выдумывают...
А составить список "100 чиновников-коррупционеров, членов партии Нуротан за 2020 год" к примеру, что желания нет? Или там слишком много известных и родственных фамилий окажется?
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 42
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 15:15
Любая честность зависит от размера дивидендов!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4415
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 17:07
Очень странно почему в списках нет главы государства, чиновников и депутатов, может автор идеи что-то знает, о чем мы даже не догадываемся,
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2131
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 18:47
Где-то и как-то я раньше это слышал: Пусть расцветают сто цветов...
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 39
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 19:34
Так, все эти 100 честных проживают не на луне. У низ есть соседи, и проживают они среди нас! Так вот пожалуйста сфотографируйте их жильё и на всеобщее обозрение! А народ уж рассудит на сколько они честны!
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 115
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 20:37
помните про 300 спартанцев.а это 100 чистнейших.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9931
Re: Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 20:44
Я тоже честный . Меня чет не внесли в список.
Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 21:06
Цитата:
А вот и список:
Алик Шпекбаев — председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
Бибігүл Нұрашева — адвокат;
Алихан Байменов — Председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане;
Қайрат Шайхиев — главный редактор сайта zakon.kz;
Талғат Нәрікбаев — ректор КАЗГЮУ; Лаура Маликова —Председатель Ассоциации практикующих экологов;
Арман Хайруллин —эко-активист;
Руслан Даленов —Министр национальной экономики Республики Казахстан;
Қанат Сахария — директор телеканала « Атамекен»;
Мұрат Жұманбай — управляющий директор госкорпорации «Правительство для граждан».
Альмира Кульмухамедова — ведущая программы «Аналитика»;
Нұрлан Жахин — первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области;
Равиль Төлебаев — первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Жамбылской области;
Нұржан Тәнірберген — правозащитник;
Ташмагамбетов Тулеген — Уполномоченный по этике Министерства финансов Республики Казахстан;
Даурен Каипов — предприниматель;
Руслан Асылбеков — заместитель председателя Первого антикоррупционного медиа-центра;
Абат Балабаев — Управляющий директор по экономике и финансам;
Дмитрий Ким — главный редактор ИА BNews.kz;
Дидар Смагулов — директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки РК;
Кенжебек Касымбеков — председатель Антикоррупционного хаба предпринимателей тюркоязычных государств;
Данияр Сабирбаев — глава Департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции;
Ильдар Уйсумбаев — директор Департамента государственных услуг АДГСПК РК.
Асемгуль Балташева - председатель госкорпорации «Правительство для граждан»
Айман Умарова - адвоката
Салтанат Ташимова,
Кайрболат Сахметов,
Алдан Менкеев,
Мұхаметқали Мұстафаев,
Қанат Ержігітов,
Әсемгүл Оразаева,
Дмитрий Козлов,
Мирас Айтқалиев,
Айдосхан Құрманалиев,
Мақсат Құсанов,
Аскар Айдобол,
Руслан Асаубеков.
Vit:
Меня чет не внесли в список.
Меня чет не внесли в список.
А вот и список:
Алик Шпекбаев — председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции;
Бибігүл Нұрашева — адвокат;
Алихан Байменов — Председатель управляющего комитета Регионального хаба в сфере госслужбы в Астане;
Қайрат Шайхиев — главный редактор сайта zakon.kz;
Талғат Нәрікбаев — ректор КАЗГЮУ; Лаура Маликова —Председатель Ассоциации практикующих экологов;
Арман Хайруллин —эко-активист;
Руслан Даленов —Министр национальной экономики Республики Казахстан;
Қанат Сахария — директор телеканала « Атамекен»;
Мұрат Жұманбай — управляющий директор госкорпорации «Правительство для граждан».
Альмира Кульмухамедова — ведущая программы «Аналитика»;
Нұрлан Жахин — первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области;
Равиль Төлебаев — первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Жамбылской области;
Нұржан Тәнірберген — правозащитник;
Ташмагамбетов Тулеген — Уполномоченный по этике Министерства финансов Республики Казахстан;
Даурен Каипов — предприниматель;
Руслан Асылбеков — заместитель председателя Первого антикоррупционного медиа-центра;
Абат Балабаев — Управляющий директор по экономике и финансам;
Дмитрий Ким — главный редактор ИА BNews.kz;
Дидар Смагулов — директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки РК;
Кенжебек Касымбеков — председатель Антикоррупционного хаба предпринимателей тюркоязычных государств;
Данияр Сабирбаев — глава Департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции;
Ильдар Уйсумбаев — директор Департамента государственных услуг АДГСПК РК.
Асемгуль Балташева - председатель госкорпорации «Правительство для граждан»
Айман Умарова - адвоката
Салтанат Ташимова,
Кайрболат Сахметов,
Алдан Менкеев,
Мұхаметқали Мұстафаев,
Қанат Ержігітов,
Әсемгүл Оразаева,
Дмитрий Козлов,
Мирас Айтқалиев,
Айдосхан Құрманалиев,
Мақсат Құсанов,
Аскар Айдобол,
Руслан Асаубеков.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2972
Роман ПОДОПРИГОРА: «Список честных»
Отправлено: 17.01.21 - 23:52
Цитата:
нацсостав интересен и показателен
yudjin:
нацсостав интересен и показателен
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