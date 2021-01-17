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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 336 из 336«1...334335336
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 18:44
#5026
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Цитата:
Гога:
Какие новости в спорте


Логинов вот снялся с масс старта.
никто не знает почему.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 18:46
#5027
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Цитата:
Гога:
вроде в соседнем подъезде квартира недорого продается ?


не знаю, а ты вот знаешь.
подозрительно. это.
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 19:41
#5028
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ты там пациента провожаешь сегодня?
хотя он из Берлина летит, далековато.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 19:43
#5029
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во Внуково почетная рота Омона готова к встрече.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 19:43
#5030
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СВ тоже встречать будет наверное.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20913
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 19:48
#5031
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Цитата:
alex_60:
СВ тоже встречать будет наверное.

Говорил, да... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 20:04
#5032
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Цитата:
drakon:
Говорил, да...


фотки выложит.
если не закроют участников встречи.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20913
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 20:06
#5033
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Цитата:
alex_60:
фотки выложит.

Мне, в личку, обещал... ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 20:07
#5034
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Цитата:
drakon:
Мне, в личку, обещал...


везет тебе, из первых рук...
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2967
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 20:19
#5035
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Цитата:
alex_60:
никто не знает почему

---Так не бывает
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2967
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 20:21
#5036
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Цитата:
alex_60:
подозрительно. это.

---Да у вас в каждом подъезде хоть одна квартира продается
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10532
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 20:26
#5037
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Цитата:
Гога:
-Так не бывает


сейчас уже известно.
из-за предболезненного состояния.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20913
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 20:36
#5038
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Цитата:
Гога:
-Да у вас в каждом подъезде хоть одна квартира продается

Ты же абайкину - не купил... :lol:
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