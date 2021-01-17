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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 335 из 335«1...333334335
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20910
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 14:38
#5011
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И я им - верю. Потому, что
у нас нет списка, 100 самых
честных лиц... :lol: :-)
Сказали - верю... ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20910
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 15:44
#5012
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Замёрзшие цветы. Ночью было -5 градусов.

Сейчас -3. Ещё не оттаяли... :-(
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 16:03
#5013
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Цитата:
drakon:
Потому, что у нас нет списка, 100 самых


скоро самый честный человек Германии уйдет
на покой.
комсомольцы всегда были честными.
по уставу положено.

[Исправлено: alex_60, 17.01.2021 - 16:06]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 16:04
#5014
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Цитата:
drakon:
Ночью было -5 градусов.


делаешь ночные замеры?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20910
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 16:08
#5015
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Цитата:
alex_60:
делаешь ночные замеры?

Да, встаю, термометр мой,
показывает и на улице... :lol:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 16:14
#5016
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Меркель наверное в Газпром пойдет работать. потом.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20910
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 16:18
#5017
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Цитата:
alex_60:
Меркель наверное в Газпром пойдет

Я думаю, что в КазМунайГаз.
В КОстанае жить - будет... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 16:31
#5018
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Цитата:
drakon:
КОстанае жить - будет...


дв, ей понравится.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20910
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 16:38
#5019
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Цитата:
alex_60:
дв, ей понравится.

А дом, 20 этажей, так и
не построили... :lol:
Домики у вас, маленькие.
Ей не хватит... ;-)
Площади, для прожтвания... :-)

[Исправлено: drakon, 17.01.2021 - 16:40]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10512
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 16:38
#5020
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со временем станет акимом области
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20910
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.01.21 - 16:42
#5021
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Цитата:
alex_60:
станет акимом области

А зампрокурора РК, ещё Меркель?
Наверное - родственник?... :lol: ;-)
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