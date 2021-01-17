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≡ Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40734
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 17.01.21 - 15:28
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Новые ограничения, которые вводятся с понедельника, 18 января, прокомментировали на брифинге в РСК главный государственный санитарный врач области, его заместитель и руководитель управления образования.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20910
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 15:28
#1
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Где там Добринцофф?
Для него, написано... ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7661
Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников – Как костанайские чиновники объяснили усиление ковидных ограничений?
Отправлено: 17.01.21 - 15:41
#2
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Цитата:
drakon:
Где там Добринцофф? Для него, написано..

Я здесь,спасибо drakon прочитал ответ.
Большое спасибо Максиму Сушко за вопрос.
Перчатки действительно больная тема,будем надеяться, что здравый смысл победит и министрество отменит этот абсурд.
А пока есть постановление 67 от 25 декабря 2020,можно ссылаться на него в случае чего.

[Исправлено: Добринцофф, 17.01.2021 - 15:46]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7127
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 15:42
#3
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Цитата:
- Можете ли вы разъяснить запрет на массовые мероприятия. Почему крещенские купания запрещены, а челлендж по передаче флага, в котором участвуют десятки человек, нет? – спросил корреспондент «НГ». - Я уже говорил, что купания запрещены

Ему про Фому, а он про Ерёму....
Что с челленджем-то, а, товарищи санврачи?
Глазки то закрыли на это массовое мероприятие?
Двойные стандарты или флаг как панацея от коронавируса?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9925
Re: Про крещенские купания, красную зону и заболевших школьников...
Отправлено: 17.01.21 - 16:32
#4
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А я в этом году и без запретов от санврачей не хочу в проруби купатся. Даже смотреть не хочу в холодную, ледяную крещенскую прорубь. Недавно вечером чет покашлел три раза и вспотел сразу от страха))Сразу принял ведро разных таблеток. Утром вроде все нормально. Ложная тревога оказалась)
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