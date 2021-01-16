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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10501
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 20:03
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20896
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 22:27
Вот это - даааа...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6154
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 22:34
Цитата:
Ну так трусы тоже одежда
Кому как нравится.
Посуду посудомоечная машина моет, в душе не заморачиваюсь.
Стоимость воды с нагревом настолько мала, что даже чел на социале может себе позволить.
Остальные, как писал ранее, просто не очень умны Экономит можно на тарифах, но не собственной жизни.
abaika95:
Поэтому немцы зимой дома в одежде ходят?
Поэтому немцы зимой дома в одежде ходят?
Ну так трусы тоже одежда
Кому как нравится.
Посуду посудомоечная машина моет, в душе не заморачиваюсь.
Стоимость воды с нагревом настолько мала, что даже чел на социале может себе позволить.
Остальные, как писал ранее, просто не очень умны Экономит можно на тарифах, но не собственной жизни.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6154
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 22:36
Цитата:
почти вся страница красная, да уж...
drakon:
Вот это - даааа...
Вот это - даааа...
почти вся страница красная, да уж...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 23:04
Цитата:
В че там знать - размещено оно было в семиречье, в алматинской области, юго-восток Казахстана. Но это же не мешало им владеть другими какими-то территориям. Семиреченские казаки это выходцы из сибирских. Возможно северный казахстан изначально входил в зону ответственности сибирских казаков, часть из которых отправили в семиречье, а возложенные ответственность за северные территории так на них и оставили. Это надо всякие приказы того времени в архивах проверять. Если не они в северном казахстане были властью в те времена, то кто по вашему? Хотя это к вопросу особо и не относится. Жили ли когда-то семиреченские казаки в северном Казахстане? Очень возможно, но называли их тогда сибирскими. Не удивлюсь, если семиреченские казаки не стали называть себя семиреченскими с первого дня пребывания в южном Казахстане. Наверняка прошло какое-то время, пока они свыклись с новым своим названием.
abaika95:
Вы знаете (надеюсь уже погуглили) где было размещено семиреченское казачье войско?
Вы знаете (надеюсь уже погуглили) где было размещено семиреченское казачье войско?
В че там знать - размещено оно было в семиречье, в алматинской области, юго-восток Казахстана. Но это же не мешало им владеть другими какими-то территориям. Семиреченские казаки это выходцы из сибирских. Возможно северный казахстан изначально входил в зону ответственности сибирских казаков, часть из которых отправили в семиречье, а возложенные ответственность за северные территории так на них и оставили. Это надо всякие приказы того времени в архивах проверять. Если не они в северном казахстане были властью в те времена, то кто по вашему? Хотя это к вопросу особо и не относится. Жили ли когда-то семиреченские казаки в северном Казахстане? Очень возможно, но называли их тогда сибирскими. Не удивлюсь, если семиреченские казаки не стали называть себя семиреченскими с первого дня пребывания в южном Казахстане. Наверняка прошло какое-то время, пока они свыклись с новым своим названием.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 01:04
Алматы. 14 января. КазТАГ – Суд Алматы перевел русский язык на латинскую графику, передает корреспондент агентства. «Specializirovannyi mejraionnyi syd goroda Almaty», — гласит надпись, которая ранее появилась на здании Специализированного межрайонного суда города Алматы. Корреспондент агентства, который запечатлел надпись в четверг, оказался свидетелем того, как золотистые латинские буквы были демонтированы со здания суда.
Кто в курсе, что это вообще было?
[Исправлено: maxsaf, 17.01.2021 - 01:18]
Кто в курсе, что это вообще было?
[Исправлено: maxsaf, 17.01.2021 - 01:18]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:20
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:29
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:38
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:40
Цитата:
---Ты уж лучше про биатлон и Барыс пиши - спокойнее будет.
alex_60:
---Ты уж лучше про биатлон и Барыс пиши - спокойнее будет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:42
Цитата:
--Чего не спится , уже почти 3 ночи у вас ?? Ответ можешь в личку .
abaika95:
--Чего не спится , уже почти 3 ночи у вас ?? Ответ можешь в личку .
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