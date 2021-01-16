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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10501
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 20:03
#436
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20896
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 22:27
#437
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Вот это - даааа... :-o
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6154
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 22:34
#438
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Цитата:
abaika95:
Поэтому немцы зимой дома в одежде ходят?

Ну так трусы тоже одежда :lol: ;-)
Кому как нравится. :-)
Посуду посудомоечная машина моет, в душе не заморачиваюсь.
Стоимость воды с нагревом настолько мала, что даже чел на социале может себе позволить.
Остальные, как писал ранее, просто не очень умны ;-) :lol: Экономит можно на тарифах, но не собственной жизни. :-P
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6154
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 22:36
#439
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Цитата:
drakon:
Вот это - даааа...

почти вся страница красная, да уж...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9904
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 23:04
#440
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Цитата:
abaika95:
Вы знаете (надеюсь уже погуглили) где было размещено семиреченское казачье войско?

В че там знать - размещено оно было в семиречье, в алматинской области, юго-восток Казахстана. Но это же не мешало им владеть другими какими-то территориям. Семиреченские казаки это выходцы из сибирских. Возможно северный казахстан изначально входил в зону ответственности сибирских казаков, часть из которых отправили в семиречье, а возложенные ответственность за северные территории так на них и оставили. Это надо всякие приказы того времени в архивах проверять. Если не они в северном казахстане были властью в те времена, то кто по вашему? Хотя это к вопросу особо и не относится. Жили ли когда-то семиреченские казаки в северном Казахстане? Очень возможно, но называли их тогда сибирскими. Не удивлюсь, если семиреченские казаки не стали называть себя семиреченскими с первого дня пребывания в южном Казахстане. Наверняка прошло какое-то время, пока они свыклись с новым своим названием. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9904
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 01:04
#441
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Алматы. 14 января. КазТАГ – Суд Алматы перевел русский язык на латинскую графику, передает корреспондент агентства. «Specializirovannyi mejraionnyi syd goroda Almaty», — гласит надпись, которая ранее появилась на здании Специализированного межрайонного суда города Алматы. Корреспондент агентства, который запечатлел надпись в четверг, оказался свидетелем того, как золотистые латинские буквы были демонтированы со здания суда.

Кто в курсе, что это вообще было? :-o

[Исправлено: maxsaf, 17.01.2021 - 01:18]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:20
#442
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:29
#443
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6617
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:38
#444
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2953
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:40
#445
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Цитата:
alex_60:

---Ты уж лучше про биатлон и Барыс пиши - спокойнее будет. ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2953
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:42
#446
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Цитата:
abaika95:

--Чего не спится , уже почти 3 ночи у вас ?? Ответ можешь в личку .
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