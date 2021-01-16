Отправлено: - 23:04

abaika95:

Вы знаете (надеюсь уже погуглили) где было размещено семиреченское казачье войско?

Цитата:В че там знать - размещено оно было в семиречье, в алматинской области, юго-восток Казахстана. Но это же не мешало им владеть другими какими-то территориям. Семиреченские казаки это выходцы из сибирских. Возможно северный казахстан изначально входил в зону ответственности сибирских казаков, часть из которых отправили в семиречье, а возложенные ответственность за северные территории так на них и оставили. Это надо всякие приказы того времени в архивах проверять. Если не они в северном казахстане были властью в те времена, то кто по вашему? Хотя это к вопросу особо и не относится. Жили ли когда-то семиреченские казаки в северном Казахстане? Очень возможно, но называли их тогда сибирскими. Не удивлюсь, если семиреченские казаки не стали называть себя семиреченскими с первого дня пребывания в южном Казахстане. Наверняка прошло какое-то время, пока они свыклись с новым своим названием.