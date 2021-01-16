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maxsaf:

В че там знать - размещено оно было в семиречье, в алматинской области, юго-восток Казахстана. Но это же не мешало им владеть другими какими-то территориям

maxsaf:

. Возможно северный казахстан изначально входил в зону ответственности сибирских казаков, часть из которых отправили в семиречье, а возложенные ответственность за северные территории так на них и оставили.

Цитата:Честно чушь от айтишникаВо первых казаки не владели землёй в Казахстане а были поселены здесь, владел всем царь он че хотел то и делал,а казаки как подневольные тут жили кучкой и по одному в степь не выезжали и крепости и редуты строили по всей территории,боялись чего то постоянноВо вторых казачьи войска закреплены за определенной территорий и кубанские не селились на территории терского казачества,у всех свое войско,свой атаман и свои правилаЦитата:БредВозможно не возможноЗачем домыслы строить? Российская пропаганда обделалась а вы зачем-то ее выгораживаете и хотите вместе с ней дальше утонуть?Сибирское казачество имело конкректную зону ответственности в которую входили крепости Петропавловск,Акмолинск,Павлодар оренбургские казаки тусовались уже у нас в крепости Тургай и так было вплоть до развала в 1917 году