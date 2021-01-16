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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10501
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 20:03
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20896
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 22:27
Вот это - даааа...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6154
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 22:34
Цитата:
Ну так трусы тоже одежда
Кому как нравится.
Посуду посудомоечная машина моет, в душе не заморачиваюсь.
Стоимость воды с нагревом настолько мала, что даже чел на социале может себе позволить.
Остальные, как писал ранее, просто не очень умны Экономит можно на тарифах, но не собственной жизни.
abaika95:
Поэтому немцы зимой дома в одежде ходят?
Поэтому немцы зимой дома в одежде ходят?
Ну так трусы тоже одежда
Кому как нравится.
Посуду посудомоечная машина моет, в душе не заморачиваюсь.
Стоимость воды с нагревом настолько мала, что даже чел на социале может себе позволить.
Остальные, как писал ранее, просто не очень умны Экономит можно на тарифах, но не собственной жизни.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6154
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 22:36
Цитата:
почти вся страница красная, да уж...
drakon:
Вот это - даааа...
Вот это - даааа...
почти вся страница красная, да уж...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 16.01.21 - 23:04
Цитата:
В че там знать - размещено оно было в семиречье, в алматинской области, юго-восток Казахстана. Но это же не мешало им владеть другими какими-то территориям. Семиреченские казаки это выходцы из сибирских. Возможно северный казахстан изначально входил в зону ответственности сибирских казаков, часть из которых отправили в семиречье, а возложенные ответственность за северные территории так на них и оставили. Это надо всякие приказы того времени в архивах проверять. Если не они в северном казахстане были властью в те времена, то кто по вашему? Хотя это к вопросу особо и не относится. Жили ли когда-то семиреченские казаки в северном Казахстане? Очень возможно, но называли их тогда сибирскими. Не удивлюсь, если семиреченские казаки не стали называть себя семиреченскими с первого дня пребывания в южном Казахстане. Наверняка прошло какое-то время, пока они свыклись с новым своим названием.
abaika95:
Вы знаете (надеюсь уже погуглили) где было размещено семиреченское казачье войско?
Вы знаете (надеюсь уже погуглили) где было размещено семиреченское казачье войско?
В че там знать - размещено оно было в семиречье, в алматинской области, юго-восток Казахстана. Но это же не мешало им владеть другими какими-то территориям. Семиреченские казаки это выходцы из сибирских. Возможно северный казахстан изначально входил в зону ответственности сибирских казаков, часть из которых отправили в семиречье, а возложенные ответственность за северные территории так на них и оставили. Это надо всякие приказы того времени в архивах проверять. Если не они в северном казахстане были властью в те времена, то кто по вашему? Хотя это к вопросу особо и не относится. Жили ли когда-то семиреченские казаки в северном Казахстане? Очень возможно, но называли их тогда сибирскими. Не удивлюсь, если семиреченские казаки не стали называть себя семиреченскими с первого дня пребывания в южном Казахстане. Наверняка прошло какое-то время, пока они свыклись с новым своим названием.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 01:04
Алматы. 14 января. КазТАГ – Суд Алматы перевел русский язык на латинскую графику, передает корреспондент агентства. «Specializirovannyi mejraionnyi syd goroda Almaty», — гласит надпись, которая ранее появилась на здании Специализированного межрайонного суда города Алматы. Корреспондент агентства, который запечатлел надпись в четверг, оказался свидетелем того, как золотистые латинские буквы были демонтированы со здания суда.
Кто в курсе, что это вообще было?
[Исправлено: maxsaf, 17.01.2021 - 01:18]
Кто в курсе, что это вообще было?
[Исправлено: maxsaf, 17.01.2021 - 01:18]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:20
Хорошо день прошёл
Меня устраивает
Развалинами "Рейхстага" удовлетворен
Меня устраивает
Развалинами "Рейхстага" удовлетворен
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:29
Цитата:
Честно чушь от айтишника
Во первых казаки не владели землёй в Казахстане а были поселены здесь, владел всем царь он че хотел то и делал,а казаки как подневольные тут жили кучкой и по одному в степь не выезжали и крепости и редуты строили по всей территории,боялись чего то постоянно
Во вторых казачьи войска закреплены за определенной территорий и кубанские не селились на территории терского казачества,у всех свое войско,свой атаман и свои правила
Цитата:
Бред
Возможно не возможно
Зачем домыслы строить? Российская пропаганда обделалась а вы зачем-то ее выгораживаете и хотите вместе с ней дальше утонуть?
Сибирское казачество имело конкректную зону ответственности в которую входили крепости Петропавловск,Акмолинск,Павлодар оренбургские казаки тусовались уже у нас в крепости Тургай и так было вплоть до развала в 1917 году
maxsaf:
В че там знать - размещено оно было в семиречье, в алматинской области, юго-восток Казахстана. Но это же не мешало им владеть другими какими-то территориям
В че там знать - размещено оно было в семиречье, в алматинской области, юго-восток Казахстана. Но это же не мешало им владеть другими какими-то территориям
Честно чушь от айтишника
Во первых казаки не владели землёй в Казахстане а были поселены здесь, владел всем царь он че хотел то и делал,а казаки как подневольные тут жили кучкой и по одному в степь не выезжали и крепости и редуты строили по всей территории,боялись чего то постоянно
Во вторых казачьи войска закреплены за определенной территорий и кубанские не селились на территории терского казачества,у всех свое войско,свой атаман и свои правила
Цитата:
maxsaf:
. Возможно северный казахстан изначально входил в зону ответственности сибирских казаков, часть из которых отправили в семиречье, а возложенные ответственность за северные территории так на них и оставили.
. Возможно северный казахстан изначально входил в зону ответственности сибирских казаков, часть из которых отправили в семиречье, а возложенные ответственность за северные территории так на них и оставили.
Бред
Возможно не возможно
Зачем домыслы строить? Российская пропаганда обделалась а вы зачем-то ее выгораживаете и хотите вместе с ней дальше утонуть?
Сибирское казачество имело конкректную зону ответственности в которую входили крепости Петропавловск,Акмолинск,Павлодар оренбургские казаки тусовались уже у нас в крепости Тургай и так было вплоть до развала в 1917 году
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:38
Цитата:
В северном Казахстане тургайская область,Акмолинская и Семипалатинская и все они управлялись чиновниками и генералами
Цитата:
Опять бред,в огороде бузина а в Киеве дядька
Тоже самое как сказать семереченские казаки жили на Украине правда называли их тогда запорожскими
Знание предмета у человека нулевое
Цитата:
Набор мыслей а в целом пытается крутится на стуле
Зачем? Чисто из вредности?
Сначала плел комедию когда в упор не видел статьи на сайте
Потом начал отыгрывать "отморожу уши назло бабушке"
А теперь что? "Не буду признаваться что банку варенья я разбил,все кто угодно но не я"
Ну и к чему? Ну вы же прекрасно поняли что Росс пропаганда села в лужу со своим утверждением
И своих слушателей и читателей она считает за идиотов
Зачем вам ее сейчас так глупо выгораживать причем ещё хуже втаптывая себя не зная основ ?
Вредность? Или лицемерие?
maxsaf: Если не они в северном казахстане были властью в те времена, то кто по вашему?Историю надо учить либо хоть чуть интересоваться надо было где живёте генералы были властью
В северном Казахстане тургайская область,Акмолинская и Семипалатинская и все они управлялись чиновниками и генералами
Цитата:
maxsaf: . Жили ли когда-то семиреченские казаки в северном Казахстане? Очень возможно, но называли их тогда сибирскими
Опять бред,в огороде бузина а в Киеве дядька
Тоже самое как сказать семереченские казаки жили на Украине правда называли их тогда запорожскими
Знание предмета у человека нулевое
Цитата:
maxsaf:
Не удивлюсь, если семиреченские казаки не стали называть себя семиреченскими с первого дня пребывания в южном Казахстане. Наверняка прошло какое-то время, пока они свыклись с новым своим названием
Не удивлюсь, если семиреченские казаки не стали называть себя семиреченскими с первого дня пребывания в южном Казахстане. Наверняка прошло какое-то время, пока они свыклись с новым своим названием
Набор мыслей а в целом пытается крутится на стуле
Зачем? Чисто из вредности?
Сначала плел комедию когда в упор не видел статьи на сайте
Потом начал отыгрывать "отморожу уши назло бабушке"
А теперь что? "Не буду признаваться что банку варенья я разбил,все кто угодно но не я"
Ну и к чему? Ну вы же прекрасно поняли что Росс пропаганда села в лужу со своим утверждением
И своих слушателей и читателей она считает за идиотов
Зачем вам ее сейчас так глупо выгораживать причем ещё хуже втаптывая себя не зная основ ?
Вредность? Или лицемерие?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:40
Цитата:
---Ты уж лучше про биатлон и Барыс пиши - спокойнее будет.
alex_60:
---Ты уж лучше про биатлон и Барыс пиши - спокойнее будет.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 17.01.21 - 02:42
Цитата:
--Чего не спится , уже почти 3 ночи у вас ?? Ответ можешь в личку .
abaika95:
--Чего не спится , уже почти 3 ночи у вас ?? Ответ можешь в личку .
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