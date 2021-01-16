Отправлено: - 20:41

Горожанин_kst:

Лоханули, мягко говоря, в марте прошлого года, введя на ровном месте жесткач. И людей закрыли, и улицы поливали, и деньги раздали, а рано было. Вирус пришёл в июне-июле...перестраховались в марте, не надо было всех в хатах закрывать, стоило всего лишь границы закрыть, хватило бы чтоб вирус не завезли...

Горожанин_kst:

Вторую волну объявили в октябре...а она вот только сейчас идёт оказывается, и максимальный рост ожидают в феврале, или 2го марта

Горожанин_kst:

На борьбе с вирусом больше заработать можно? А люди терпят, как та пружина, которую вот уже год как сжимают. Долго запаса прочности хватит?

Victor Yang:

вирус никуда не денется и навсегда останется с нами. А возможно, что сан.врач, пользуясь своей властью, преследует только одну эту задачу, без учётов интересов населения,

Цитата:По началу никто ничего не знал и да в марте ввели жёсткий карантин поэтому заболевших было меньше чем в июне июле когда карантин ослабилиЦитата:В октябре ввели карантин а перед новым годом ослабили и поэтому опять рост заболевших.Карантин как бы так и работаетЦитата:Каким образом заработать? Весь мир зарабатывает на карантина и вирусе?Цитата:Нужно как в Швеции разрешить все а потом оправдываться что зря карантин не ввели?