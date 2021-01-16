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Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40731
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
Постановление № 3 подписал сегодня, 16 января, главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Оно вступает в силу с 00.00 понедельника, 18 января. Свое постановление подписал и главный санврач Костаная.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1769
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:14
Марик, тут с карантином то всё понятно. А вот со сроками его введения и мерами совсем не понятно.
Лоханули, мягко говоря, в марте прошлого года, введя на ровном месте жесткач. И людей закрыли, и улицы поливали, и деньги раздали, а рано было. Вирус пришёл в июне-июле...перестраховались в марте, не надо было всех в хатах закрывать, стоило всего лишь границы закрыть, хватило бы чтоб вирус не завезли...Но...здравого ума не хватило...Завезли.
Вторую волну объявили в октябре...а она вот только сейчас идёт оказывается, и максимальный рост ожидают в феврале, или 2го марта...а самолёты по прежнему за бугор летают, "перетрудившихся" на отдых возят.
Это как?! Может хватить кошмарить бесконечно людей, а пора бы и голову включить? Ну ведь уже даже не смешно!
Перекройте ввоз вируса, и за месяц тех мер, что уже введены будет достаточно чтоб прекратить эту пакость.
Нет, @ля, будут бесконечно терзать людей, но толком ничего не делать.
На борьбе с вирусом больше заработать можно?
А люди терпят, как та пружина, которую вот уже год как сжимают. Долго запаса прочности хватит?
[Исправлено: Горожанин_kst, 16.01.2021 - 20:16]
Лоханули, мягко говоря, в марте прошлого года, введя на ровном месте жесткач. И людей закрыли, и улицы поливали, и деньги раздали, а рано было. Вирус пришёл в июне-июле...перестраховались в марте, не надо было всех в хатах закрывать, стоило всего лишь границы закрыть, хватило бы чтоб вирус не завезли...Но...здравого ума не хватило...Завезли.
Вторую волну объявили в октябре...а она вот только сейчас идёт оказывается, и максимальный рост ожидают в феврале, или 2го марта...а самолёты по прежнему за бугор летают, "перетрудившихся" на отдых возят.
Это как?! Может хватить кошмарить бесконечно людей, а пора бы и голову включить? Ну ведь уже даже не смешно!
Перекройте ввоз вируса, и за месяц тех мер, что уже введены будет достаточно чтоб прекратить эту пакость.
Нет, @ля, будут бесконечно терзать людей, но толком ничего не делать.
На борьбе с вирусом больше заработать можно?
А люди терпят, как та пружина, которую вот уже год как сжимают. Долго запаса прочности хватит?
[Исправлено: Горожанин_kst, 16.01.2021 - 20:16]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7660
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 20:28
И опять про перчатки ни слова.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13621
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:33
Что-то и правда как-то интересно получается. Одно дело - сдерживать с оглядкой на свободные койко-места - именно такой критерий в Челябинске. При том что такого жёсткого карантина не было, у нас уже идёт снижение количества заболевших. А в Кустанае, похоже, хотят совсем от этого вируса избавиться? Так это нереально - вирус никуда не денется и навсегда останется с нами. А возможно, что сан.врач, пользуясь своей властью, преследует только одну эту задачу, без учётов интересов населения, а руководство области этому способствует.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6614
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:41
Цитата:
По началу никто ничего не знал и да в марте ввели жёсткий карантин поэтому заболевших было меньше чем в июне июле когда карантин ослабили
Цитата:
В октябре ввели карантин а перед новым годом ослабили и поэтому опять рост заболевших.Карантин как бы так и работает
Цитата:
Каким образом заработать? Весь мир зарабатывает на карантина и вирусе?
Цитата:
Нужно как в Швеции разрешить все а потом оправдываться что зря карантин не ввели?
Горожанин_kst:
Лоханули, мягко говоря, в марте прошлого года, введя на ровном месте жесткач. И людей закрыли, и улицы поливали, и деньги раздали, а рано было. Вирус пришёл в июне-июле...перестраховались в марте, не надо было всех в хатах закрывать, стоило всего лишь границы закрыть, хватило бы чтоб вирус не завезли...
Лоханули, мягко говоря, в марте прошлого года, введя на ровном месте жесткач. И людей закрыли, и улицы поливали, и деньги раздали, а рано было. Вирус пришёл в июне-июле...перестраховались в марте, не надо было всех в хатах закрывать, стоило всего лишь границы закрыть, хватило бы чтоб вирус не завезли...
По началу никто ничего не знал и да в марте ввели жёсткий карантин поэтому заболевших было меньше чем в июне июле когда карантин ослабили
Цитата:
Горожанин_kst:
Вторую волну объявили в октябре...а она вот только сейчас идёт оказывается, и максимальный рост ожидают в феврале, или 2го марта
Вторую волну объявили в октябре...а она вот только сейчас идёт оказывается, и максимальный рост ожидают в феврале, или 2го марта
В октябре ввели карантин а перед новым годом ослабили и поэтому опять рост заболевших.Карантин как бы так и работает
Цитата:
Горожанин_kst:
На борьбе с вирусом больше заработать можно? А люди терпят, как та пружина, которую вот уже год как сжимают. Долго запаса прочности хватит?
На борьбе с вирусом больше заработать можно? А люди терпят, как та пружина, которую вот уже год как сжимают. Долго запаса прочности хватит?
Каким образом заработать? Весь мир зарабатывает на карантина и вирусе?
Цитата:
Victor Yang:
вирус никуда не денется и навсегда останется с нами. А возможно, что сан.врач, пользуясь своей властью, преследует только одну эту задачу, без учётов интересов населения,
вирус никуда не денется и навсегда останется с нами. А возможно, что сан.врач, пользуясь своей властью, преследует только одну эту задачу, без учётов интересов населения,
Нужно как в Швеции разрешить все а потом оправдываться что зря карантин не ввели?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6154
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:47
Цитата:
Да как то несколько раз писал уже, что при таких цифрах, у нвс бы вообще никаких ограничений не было бы.
Victor Yang:
Что-то и правда как-то интересно получается.
Что-то и правда как-то интересно получается.
Да как то несколько раз писал уже, что при таких цифрах, у нвс бы вообще никаких ограничений не было бы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1431
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 20:53
Цитата://запрет на проведение аудио, фото и видео съемки//
Этот пункт, как мне кажется, не относиться к компетенции сан.врачей: уместно было бы, если бы это запрещал министр информации или как он там правильно дразнится. Всё больше и больше запретов и ограничении: скатываемся в полицейское государство.
Этот пункт, как мне кажется, не относиться к компетенции сан.врачей: уместно было бы, если бы это запрещал министр информации или как он там правильно дразнится. Всё больше и больше запретов и ограничении: скатываемся в полицейское государство.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 634
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:53
Цитата:
Ошибку исправили. Спасибо. По субботам тоже запрет. И добавили сам документ
olegggon:
Разъясните пожалуйста.
Разъясните пожалуйста.
Ошибку исправили. Спасибо. По субботам тоже запрет. И добавили сам документ
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6154
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 21:11
Цитата:
Может просто меньше тестов делали?
abaika95:
да в марте ввели жёсткий карантин поэтому заболевших было меньше чем в июне июле когда карантин ослабили
да в марте ввели жёсткий карантин поэтому заболевших было меньше чем в июне июле когда карантин ослабили
Может просто меньше тестов делали?
к
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.01.10
- Сообщений:
- 99
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 21:36
ГЛАВНЫЙ сан. врач как обычно подписал бумагу от предшественника не разобравшись в ситуации, ситуация с автобусами, народу битком, половина без масок(кошмарят только тех личность которых не нужно выяснять), на счет сьемки сотрудников мед. учреждений, они же на работе? таким макаром взвоют полицейские, нас тоже нельзя снимать, запреты один абсурднее другого
b
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.12
- Сообщений:
- 23
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 22:48
Почему-то про непродовольственные магазины , включая магазины торгующие автозапчастями , площадью менее 2000 кв. метров ничего не написали . Можно ли им работать в субботу и в воскресенье ?
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