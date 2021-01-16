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≡ Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40731
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
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Постановление № 3 подписал сегодня, 16 января, главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Оно вступает в силу с 00.00 понедельника, 18 января. Свое постановление подписал и главный санврач Костаная.
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1769
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:14
#15
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Марик, тут с карантином то всё понятно. А вот со сроками его введения и мерами совсем не понятно.
Лоханули, мягко говоря, в марте прошлого года, введя на ровном месте жесткач. И людей закрыли, и улицы поливали, и деньги раздали, а рано было. Вирус пришёл в июне-июле...перестраховались в марте, не надо было всех в хатах закрывать, стоило всего лишь границы закрыть, хватило бы чтоб вирус не завезли...Но...здравого ума не хватило...Завезли.
Вторую волну объявили в октябре...а она вот только сейчас идёт оказывается, и максимальный рост ожидают в феврале, или 2го марта...а самолёты по прежнему за бугор летают, "перетрудившихся" на отдых возят.
Это как?! Может хватить кошмарить бесконечно людей, а пора бы и голову включить? Ну ведь уже даже не смешно!
Перекройте ввоз вируса, и за месяц тех мер, что уже введены будет достаточно чтоб прекратить эту пакость.
Нет, @ля, будут бесконечно терзать людей, но толком ничего не делать.
На борьбе с вирусом больше заработать можно?
А люди терпят, как та пружина, которую вот уже год как сжимают. Долго запаса прочности хватит?

[Исправлено: Горожанин_kst, 16.01.2021 - 20:16]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7660
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 20:28
#16
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И опять про перчатки ни слова.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13621
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:33
#17
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Что-то и правда как-то интересно получается. Одно дело - сдерживать с оглядкой на свободные койко-места - именно такой критерий в Челябинске. При том что такого жёсткого карантина не было, у нас уже идёт снижение количества заболевших. А в Кустанае, похоже, хотят совсем от этого вируса избавиться? Так это нереально - вирус никуда не денется и навсегда останется с нами. А возможно, что сан.врач, пользуясь своей властью, преследует только одну эту задачу, без учётов интересов населения, а руководство области этому способствует.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6614
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:41
#18
Комментарий проходит проверку.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6150
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:47
#19
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Цитата:
Victor Yang:
Что-то и правда как-то интересно получается.

Да как то несколько раз писал уже, что при таких цифрах, у нвс бы вообще никаких ограничений не было бы.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1431
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 20:53
#20
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Цитата://запрет на проведение аудио, фото и видео съемки//

Этот пункт, как мне кажется, не относиться к компетенции сан.врачей: уместно было бы, если бы это запрещал министр информации или как он там правильно дразнится. Всё больше и больше запретов и ограничении: скатываемся в полицейское государство.
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
634
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 20:53
#21
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Цитата:
olegggon:
Разъясните пожалуйста.

Ошибку исправили. Спасибо. По субботам тоже запрет. И добавили сам документ
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