Отправлено: - 18:17

abaika95:

Нечитайло ушел а карантин остался и вирус как ни странно тоже) Ну что ждём теперь поток оскорблений на нового сан врача

Цитата:конечно времени на счетчик нет посмотреть, организация оплатит, но каждый столб на форуме пометить надо.продажная... не я сказал.