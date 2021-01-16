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≡ Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40731
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
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Постановление № 3 подписал сегодня, 16 января, главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Оно вступает в силу с 00.00 понедельника, 18 января. Свое постановление подписал и главный санврач Костаная.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6614
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
#1
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Нечитайло ушел а карантин остался и вирус как ни странно тоже)
Ну что ждём теперь поток оскорблений на нового сан врача
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
41
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 17:45
#2
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Да зайдите на досуге в АВТОЦОН! Вот где рассадник вирусной инфекции! Все ТРЦ вместе взятые отдыхают.Там люди со всей области часами в духоте ожидают своей очереди
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20895
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 18:05
#3
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Цитата:
abaika95:
поток оскорблений на нового сан врача

А на него - нельзя, поток?... :lol: ;-)
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
539
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:11
#4
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штрафы,штрафы,штрафы,штрафы,штрафы,штрафы....
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10501
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 18:17
#5
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Цитата:
abaika95:
Нечитайло ушел а карантин остался и вирус как ни странно тоже) Ну что ждём теперь поток оскорблений на нового сан врача


конечно времени на счетчик нет посмотреть, организация оплатит, но каждый столб на форуме пометить надо.
продажная... не я сказал.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1137
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 18:23
#6
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В шапке статьи как будто автобусы по субботам под запретом, а в 1ом абзаце запрет только по воскресеньям. Разъясните пожалуйста.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
98
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 18:29
#7
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Власть сменилась,а толку нет. Как были идиотами так и остались
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6614
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:34
#8
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Цитата:
alex_60:
конечно времени на счетчик нет посмотреть, организация оплатит

А тебе организация не оплачивает? Аллах деньги даёт?)
Цитата:
alex_60:
продажная... не я сказал.

Не ты а о тебе так сказали? Нагло врут,продажный ты причем за бесплатно вот такой парадокс Цитата:
Охотник:
Власть сменилась,а толку нет. Как были идиотами так и остались

Самокритично
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10501
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:52
#9
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10501
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:55
#10
Комментарий удален модератором.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20895
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:59
#11
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Цитата:
abaika95:
§ abaika95

абайка - это же она.
Женское имя, чтоли?... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6614
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 19:04
#12
Комментарий удален модератором.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
98
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 19:11
#13
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А тебе Бабайка не задолбал это бесконечный карантин ,которому скоро будет годовщина?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6614
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 19:41
#14
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Цитата:
Охотник:
А тебе Бабайка не задолбал это бесконечный карантин ,которому скоро будет годовщина?

Да бабайка меня карантин задолбал также как и тебя,но лучше карантин чем трупы
Выбор очевиден разве нет?
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