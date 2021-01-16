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≡ WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40731
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 14:34
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«Короткий текст (в русскоязычном варианте состоит из 25 слов – КазТАГ) наши считающиеся «достойными» и «избранными народом» депутаты в момент принесения присяги превратили в кашу», - сказал Булгаков на видео.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20895
Re: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек...
Отправлено: 16.01.21 - 18:38
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Я отправил на ватцап НГ

В народные новости, надо было... :lol: ;-)
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