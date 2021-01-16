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Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40731
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
Постановление № 3 подписал сегодня, 16 января, главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Оно вступает в силу с 00.00 понедельника, 18 января. Свое постановление подписал и главный санврач Костаная.
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Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
Нечитайло ушел а карантин остался и вирус как ни странно тоже)
Ну что ждём теперь поток оскорблений на нового сан врача
Ну что ждём теперь поток оскорблений на нового сан врача
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 41
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 17:45
Да зайдите на досуге в АВТОЦОН! Вот где рассадник вирусной инфекции! Все ТРЦ вместе взятые отдыхают.Там люди со всей области часами в духоте ожидают своей очереди
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 18:05
Цитата:
А на него - нельзя, поток?...
abaika95:
поток оскорблений на нового сан врача
поток оскорблений на нового сан врача
А на него - нельзя, поток?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 539
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:11
штрафы,штрафы,штрафы,штрафы,штрафы,штрафы....
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 18:17
Цитата:
конечно времени на счетчик нет посмотреть, организация оплатит, но каждый столб на форуме пометить надо.
продажная... не я сказал.
abaika95:
Нечитайло ушел а карантин остался и вирус как ни странно тоже) Ну что ждём теперь поток оскорблений на нового сан врача
Нечитайло ушел а карантин остался и вирус как ни странно тоже) Ну что ждём теперь поток оскорблений на нового сан врача
конечно времени на счетчик нет посмотреть, организация оплатит, но каждый столб на форуме пометить надо.
продажная... не я сказал.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1137
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 18:23
В шапке статьи как будто автобусы по субботам под запретом, а в 1ом абзаце запрет только по воскресеньям. Разъясните пожалуйста.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 98
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 18:29
Власть сменилась,а толку нет. Как были идиотами так и остались
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:34
Цитата:
А тебе организация не оплачивает? Аллах деньги даёт?)
Цитата:
Не ты а о тебе так сказали? Нагло врут,продажный ты причем за бесплатно вот такой парадокс Цитата:
Самокритично
alex_60:
конечно времени на счетчик нет посмотреть, организация оплатит
конечно времени на счетчик нет посмотреть, организация оплатит
А тебе организация не оплачивает? Аллах деньги даёт?)
Цитата:
alex_60:
продажная... не я сказал.
продажная... не я сказал.
Не ты а о тебе так сказали? Нагло врут,продажный ты причем за бесплатно вот такой парадокс Цитата:
Охотник:
Власть сменилась,а толку нет. Как были идиотами так и остались
Власть сменилась,а толку нет. Как были идиотами так и остались
Самокритично
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:52
Комментарий удален модератором.
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:55
Комментарий удален модератором.
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 18:59
Цитата:
абайка - это же она.
Женское имя, чтоли?...
abaika95:
§ abaika95
§ abaika95
абайка - это же она.
Женское имя, чтоли?...
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 19:04
Комментарий удален модератором.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 98
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 19:11
А тебе Бабайка не задолбал это бесконечный карантин ,которому скоро будет годовщина?
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 19:41
Цитата:
Да бабайка меня карантин задолбал также как и тебя,но лучше карантин чем трупы
Выбор очевиден разве нет?
Охотник:
А тебе Бабайка не задолбал это бесконечный карантин ,которому скоро будет годовщина?
А тебе Бабайка не задолбал это бесконечный карантин ,которому скоро будет годовщина?
Да бабайка меня карантин задолбал также как и тебя,но лучше карантин чем трупы
Выбор очевиден разве нет?
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