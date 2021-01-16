Прогноз на 5 дней
ясно-7°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • ЮЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40731
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постановление № 3 подписал сегодня, 16 января, главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Оно вступает в силу с 00.00 понедельника, 18 января. Свое постановление подписал и главный санврач Костаная.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6609
Re: Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на...
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нечитайло ушел а карантин остался и вирус как ни странно тоже)
Ну что ждём теперь поток оскорблений на нового сан врача
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
41
Автобусы и ТРЦ по субботам под запрет, школьники на дистанционку - Карантинные меры усилили в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 17:45
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS