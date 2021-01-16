Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40731
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 14:34
«Короткий текст (в русскоязычном варианте состоит из 25 слов – КазТАГ) наши считающиеся «достойными» и «избранными народом» депутаты в момент принесения присяги превратили в кашу», - сказал Булгаков на видео.
Читать новость
Читать новость
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 14:34
Чисто случайно довелось смотреть это в прямом эфире. Сроду такое не смотрел, но в этот раз какое-то чутье подсказало: глянь, там что-то прикольное должно быть. И не подвело. Как и предполагал, часть депутатов произносили клятву на русском. Я то ниче не имею против, но примерно представляю, у кого от этого "шерсть дыбом встала". Ради приличия могли бы и выучить - должность то серьезная. Те, кто приносил клятву на казахском языке - тоже особо не отличились, в пионеры с такой клятвой наврятли приняли бы. Большая часть стояли глаза в пол (в бумажку) хотя там ну блин около десяти слов наверное клятва, если не меньше. Одному депутату замечание какое-то сделали, и он вроде повторно поклялся, врать не буду - не понял, че там случилось. Мож кто из форумчан в курсе, поясните плиз.
[Исправлено: maxsaf, 16.01.2021 - 14:35]
[Исправлено: maxsaf, 16.01.2021 - 14:35]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6149
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 14:38
Цитата:
Цитата:
maxsaf:
хотя там ну блин около десяти слов наверное клятва
хотя там ну блин около десяти слов наверное клятва
Цитата:
NG.kz:
(в русскоязычном варианте состоит из 25 слов – КазТАГ)
(в русскоязычном варианте состоит из 25 слов – КазТАГ)
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 14:55
Цитата:
Ну реально мне она короткой показалась, на казахском языке от силы 10 секунд на клятву уходит пионерская клятва полюбому длиннее была
[Исправлено: maxsaf, 16.01.2021 - 14:57]
elektron:
Ну реально мне она короткой показалась, на казахском языке от силы 10 секунд на клятву уходит пионерская клятва полюбому длиннее была
[Исправлено: maxsaf, 16.01.2021 - 14:57]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10483
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 15:08
пионерская Клятва
Я,.., вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину.
Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая партия.
Свято соблюдать Законы Пионерии Советского Союза."
Законы пионеров Советского Союза:
• Пионер предан Родине, партии, коммунизму
• Пионер готовится стать комсомольцем
• Пионер ровняется на героев борьбы и труда • Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества
• Пионер лучший в учебе, труде и спорте • Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду
• Пионер - товарищ и вожатый октябрят
• Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
[Исправлено: alex_60, 16.01.2021 - 15:13]
Я,.., вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину.
Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая партия.
Свято соблюдать Законы Пионерии Советского Союза."
Законы пионеров Советского Союза:
• Пионер предан Родине, партии, коммунизму
• Пионер готовится стать комсомольцем
• Пионер ровняется на героев борьбы и труда • Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества
• Пионер лучший в учебе, труде и спорте • Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду
• Пионер - товарищ и вожатый октябрят
• Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран.
[Исправлено: alex_60, 16.01.2021 - 15:13]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6149
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 15:26
Цитата:
Алекс, я аж прослезился.
alex_60:
Алекс, я аж прослезился.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10483
Re: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек...
Отправлено: 16.01.21 - 15:40
Цитата:
Дракон пошел доставать свой пионерский
значок, натертый до блеска.
elektron:
Алекс, я аж прослезился
Алекс, я аж прослезился
Дракон пошел доставать свой пионерский
значок, натертый до блеска.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1430
Re: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек...
Отправлено: 16.01.21 - 15:52
Мужики, действительно СТЫДНО: за 4 дня можно было не только запомнить, но и ВЫЗУБРИТЬ. Пусть все и русские и немцы и татары и кыргызы и узбеки, пусть ВСЕ над ними СМЕЮТЬСЯ: это не над казахским народом , а над НИМИ, над казахскими депутатами плохо знающим свой РОДНОЙ язык, СМЕЮТЬСЯ. И мне их нисколько не жаль: ТАК ИМ и НАДО.
Re: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек...
Отправлено: 16.01.21 - 16:07
[i]о из форумчан в курсе, поясните плиз. ￼
Спикер, то бишь ведущий церемонии говорит, чтоб повторил заново, а новоиспеченный депутат как нашкодивший двоечник заново повторяет текст заново. Должен сказать ведущий сам еле лыком вяжет. Короче лицо нации, вот они здесь
Спикер, то бишь ведущий церемонии говорит, чтоб повторил заново, а новоиспеченный депутат как нашкодивший двоечник заново повторяет текст заново. Должен сказать ведущий сам еле лыком вяжет. Короче лицо нации, вот они здесь
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 16:13
У кого есть ролик, скиньте сюда, пожалуйста.
Охота вместо камеди...
Охота вместо камеди...
Re: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек...
Отправлено: 16.01.21 - 16:33
У меня есть, но я не знаю как это сделать, проинструктировать бы надо
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
Редакция, проинструктируйте человека, пожалуйста
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 17:44
Комментарий проходит проверку.
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 17:44
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 33, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 33
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать