Отправлено: - 14:34

[Исправлено: maxsaf, 16.01.2021 - 14:35]

Чисто случайно довелось смотреть это в прямом эфире. Сроду такое не смотрел, но в этот раз какое-то чутье подсказало: глянь, там что-то прикольное должно быть. И не подвело. Как и предполагал, часть депутатов произносили клятву на русском. Я то ниче не имею против, но примерно представляю, у кого от этого "шерсть дыбом встала". Ради приличия могли бы и выучить - должность то серьезная. Те, кто приносил клятву на казахском языке - тоже особо не отличились, в пионеры с такой клятвой наврятли приняли бы. Большая часть стояли глаза в пол (в бумажку) хотя там ну блин около десяти слов наверное клятва, если не меньше. Одному депутату замечание какое-то сделали, и он вроде повторно поклялся, врать не буду - не понял, че там случилось. Мож кто из форумчан в курсе, поясните плиз.