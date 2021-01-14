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≡ «Это просто беспредел!»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40731
«Это просто беспредел!»
Отправлено: 14.01.21 - 06:22
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Дело предпринимательницы Светланы ПЯТАК административный суд Костаная рассмотрел в пятницу, 8 января. По версии полиции, в принадлежащем ей магазине «Продукты» продавали алкоголь в неположенное время. Предпринимательница настаивает, что полиция инсценировала это нарушение, а претензии правоохранителей не имеют доказательств.

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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4411
«Это просто беспредел!»
Отправлено: 14.01.21 - 06:22
#1
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Вот же гады, когда это прекратится, почему полисмены не занимаются поимкой воров? Возможно раздутый штат этой конторы хочет карательными мерами показать что даром не едят свой хлеб, но будьте честными хотя перед людьми.

[Исправлено: Gljuk, 14.01.2021 - 09:56]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1430
Re: «Это просто беспредел!»
Отправлено: 14.01.21 - 15:06
#2
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Цитата://Все сомнения в виновности Пятак трактуются в ее пользу.//

Вот бы все судьи поступали так, как ГЛАСИТ Закон: Презумпция НЕВИНОВНОСТИ, то есть: не ОНА должна доказывать свою НЕВИНОВНОСТЬ, а органы следствия должны ДОКАЗЫВАТЬ её ВИНОВНОСТЬ.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20892
«Это просто беспредел!»
Отправлено: 14.01.21 - 15:31
#3
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Цитата:
ACROS:
а органы следствия должны ДОКАЗЫВАТЬ её ВИНОВНОСТЬ.

А также они обязаны доказывать, её НЕВИНОВНОСТЬ... :lol:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
633
Re: «Это просто беспредел!»
Отправлено: 15.01.21 - 11:16
#4
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Пресс-служба ДП Костанайской области предоставила комментарий.
Как сообщил начальник управления местной полицейской службы, подполковник полиции Курмет Мажикенов по данному факту уже назначено служебное расследование. Результаты расследования департамент полиции обнародует позже.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4411
Re: «Это просто беспредел!»
Отправлено: 16.01.21 - 16:30
#5
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По нынешним законам полисменов должны привлечь к ответственности за вмешательства в бизнес, срок от пяти лет и выше. Буду с нетерпеньем ждать развязки. Вообще-то внизу на первом коменте я называл их сволочами, зачем исправили?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2176
«Это просто беспредел!»
Отправлено: 16.01.21 - 17:04
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
я называл их сволочами,



Сво́лочь. СволОчь.
Это слово восходит к той же основе, что и глагол волочить.
Первоначально означало «мусор, собранный в одно место».
Так что "мусорА" они и есть :-)

[Исправлено: таноми52, 16.01.2021 - 17:06]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
41
Re: «Это просто беспредел!»
Отправлено: 16.01.21 - 17:36
#7
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'Код:
'

Ну не верю вот её словам! Алчность наших предпринимателе не имеет границ!Давно пора продавать спиртное и табачные изделия только в специализированных магазинах что бы не было искушения ради наживы нарушать Закон 
Раз предприниматель в целях своей наживы нарушает закон, есть же бейджики для видеорегистрации нарушения.


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elektron


§ elektron







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Stuttgart. Deutschland
Регистрация: 
10.10.17
Сообщений: 
6149








  «Это просто беспредел!»


Отправлено: 16.01.21 - 17:37


#8 




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Молодой парень устроился на работу милиционером. Проходит месяц. Наступил день зарплаты — а новичок за деньгами не приходит. Прошёл второй месяц, третий, четвёртый, а за зарплатой он так и не пришёл. Стало старому майору интересно, что происходит. Он вызывает к себе этого милиционера и спрашивает: — Ты что это за зарплатой не приходишь? Не нужна что ли? — Зарплата?! Ой… А я-то думал, дали пистолет — и крутись как хочешь… :lol:


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abaika95


§ abaika95







(Пользователи)




Откуда: 
Казахстан,Костанай
Регистрация: 
05.03.19
Сообщений: 
6609








  «Это просто беспредел!»


Отправлено: 16.01.21 - 17:40


#9 




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Цитата:
сайлау курманов:
Вот же гады, когда это прекратится, почему полисмены не занимаются поимкой воров? Возможно раздутый штат этой конторы хочет карательными мерами показать что даром не едят свой хлеб, но будьте честными хотя перед людьми.

Сайлау как не крути но от тебя поливание полиции звучит иронично)


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