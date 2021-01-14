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Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40731
Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
Отправлено: 14.01.21 - 17:54
Президент Академии профилактической медицины Казахстана Алмаз Шарман сообщил, что пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта. При этом ситуация будет не такой сложной, как при первом пике заражений коронавирусом летом 2020 года, говорит эксперт.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1220
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 17:54
Ранее вице-министр здравоохранения, главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане./// А осенью какая волна была? Или её не было и нас нае...и?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1430
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 18:19
Цитата://ожидается 2 марта//
Лавры экс главного санитара страны Бекшина не дают покоя??
Тот тоже почти, точно день в день, с помощью математически точно раскиданных гадальных карт, "пригласил" так долгожданный коронавирус в гости к нам.
Этот говорит 2 марта: значит тогда не надо ничего планировать на это число.
Лавры экс главного санитара страны Бекшина не дают покоя??
Тот тоже почти, точно день в день, с помощью математически точно раскиданных гадальных карт, "пригласил" так долгожданный коронавирус в гости к нам.
Этот говорит 2 марта: значит тогда не надо ничего планировать на это число.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 96
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 18:24
Как будто у них всё запланировано заранее? Знатоки сран.....
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 496
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 18:58
когда они перестанут по цыганам и гадалкам ходить?!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2127
Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
Отправлено: 14.01.21 - 19:02
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 6609
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 14.01.21 - 19:39
Цитата:
И что прогадал?
Цитата:
Это говорит о том что за неделю до 2 марта будет резкое потепление с ветерком
Цитата:
А ВОЗ говорит что в этом году вирус будет злее чем в прошлом,кому верить?
ACROS:
Лавры экс главного санитара страны Бекшина не дают покоя?? Тот тоже почти, точно день в день, с помощью математически точно раскиданных гадальных карт, "пригласил" так долгожданный коронавирус в гости к нам.
Лавры экс главного санитара страны Бекшина не дают покоя?? Тот тоже почти, точно день в день, с помощью математически точно раскиданных гадальных карт, "пригласил" так долгожданный коронавирус в гости к нам.
И что прогадал?
Цитата:
ACROS:
Этот говорит 2 марта: значит тогда не надо ничего планировать на это число.
Этот говорит 2 марта: значит тогда не надо ничего планировать на это число.
Это говорит о том что за неделю до 2 марта будет резкое потепление с ветерком
Цитата:
При этом уровень заражений прогнозируется на 45 процентов ниже, чем во время пика летом прошлого года.
А ВОЗ говорит что в этом году вирус будет злее чем в прошлом,кому верить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6149
Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
Отправлено: 14.01.21 - 20:32
Цитата: //При этом уровень заражений прогнозируется на 45 процентов ниже, чем во время пика летом прошлого года.//
Ну если количество тестов сократить на 100% то вообще можно нулевой уровень заражений прогнозировать
Ну если количество тестов сократить на 100% то вообще можно нулевой уровень заражений прогнозировать
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 10483
Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
Отправлено: 14.01.21 - 20:47
уже начали в европе считать не количество умерших от вируса, а количество умерших после вакцины пфайзер. в Норвегии вот читаю 23 человека умерло.
N
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.11.18
- Сообщений:
- 52
Re: Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта -...
Отправлено: 15.01.21 - 08:50
Цитата:
а до обеда или после?
что пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта,
а до обеда или после?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1430
Пик заражений коронавирусом в Казахстане ожидается 2 марта - прогноз
Отправлено: 16.01.21 - 16:59
Цитата:
Цитата:
Как всегда неожиданно: "....ровно в 4 часа...."
Nikola_Esil:
до
до
Цитата:
Nikola_Esil:
после?
после?
Как всегда неожиданно: "....ровно в 4 часа...."
-
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