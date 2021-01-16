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≡ WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40731
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 14:34
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«Короткий текст (в русскоязычном варианте состоит из 25 слов – КазТАГ) наши считающиеся «достойными» и «избранными народом» депутаты в момент принесения присяги превратили в кашу», - сказал Булгаков на видео.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9902
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 14:34
#1
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Чисто случайно довелось смотреть это в прямом эфире. Сроду такое не смотрел, но в этот раз какое-то чутье подсказало: глянь, там что-то прикольное должно быть. И не подвело. Как и предполагал, часть депутатов произносили клятву на русском. Я то ниче не имею против, но примерно представляю, у кого от этого "шерсть дыбом встала". Ради приличия могли бы и выучить - должность то серьезная. Те, кто приносил клятву на казахском языке - тоже особо не отличились, в пионеры с такой клятвой наврятли приняли бы. Большая часть стояли глаза в пол (в бумажку) хотя там ну блин около десяти слов наверное клятва, если не меньше. Одному депутату замечание какое-то сделали, и он вроде повторно поклялся, врать не буду - не понял, че там случилось. Мож кто из форумчан в курсе, поясните плиз. :-)

[Исправлено: maxsaf, 16.01.2021 - 14:35]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6149
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 14:38
#2
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Цитата:
maxsaf:
хотя там ну блин около десяти слов наверное клятва

Цитата:
NG.kz:
(в русскоязычном варианте состоит из 25 слов – КазТАГ)

:lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9902
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 14:55
#3
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Цитата:
elektron:

Ну реально мне она короткой показалась, на казахском языке от силы 10 секунд на клятву уходит :-) пионерская клятва полюбому длиннее была ;-)

[Исправлено: maxsaf, 16.01.2021 - 14:57]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10483
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 15:08
#4
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пионерская Клятва

Я,.., вступая в ряды Всесоюзной Пионерской Организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою Родину.
Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин,
как учит Коммунистическая партия.
Свято соблюдать Законы Пионерии Советского Союза."

Законы пионеров Советского Союза:

• Пионер предан Родине, партии, коммунизму
• Пионер готовится стать комсомольцем
• Пионер ровняется на героев борьбы и труда • Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества
• Пионер лучший в учебе, труде и спорте • Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду
• Пионер - товарищ и вожатый октябрят
• Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран.

[Исправлено: alex_60, 16.01.2021 - 15:13]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6149
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 15:26
#5
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Цитата:
alex_60:

Алекс, я аж прослезился. :oops: :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10483
Re: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек...
Отправлено: 16.01.21 - 15:40
#6
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Цитата:
elektron:
Алекс, я аж прослезился


Дракон пошел доставать свой пионерский
значок, натертый до блеска.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1430
Re: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек...
Отправлено: 16.01.21 - 15:52
#7
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Мужики, действительно СТЫДНО: за 4 дня можно было не только запомнить, но и ВЫЗУБРИТЬ. Пусть все и русские и немцы и татары и кыргызы и узбеки, пусть ВСЕ над ними СМЕЮТЬСЯ: это не над казахским народом , а над НИМИ, над казахскими депутатами плохо знающим свой РОДНОЙ язык, СМЕЮТЬСЯ. И мне их нисколько не жаль: ТАК ИМ и НАДО.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4411
Re: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек...
Отправлено: 16.01.21 - 16:07
#8
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[i]о из форумчан в курсе, поясните плиз. ￼
Спикер, то бишь ведущий церемонии говорит, чтоб повторил заново, а новоиспеченный депутат как нашкодивший двоечник заново повторяет текст заново. Должен сказать ведущий сам еле лыком вяжет. Короче лицо нации, вот они здесь
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
538
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 16:13
#9
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У кого есть ролик, скиньте сюда, пожалуйста.
Охота вместо камеди...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4411
Re: WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек...
Отправлено: 16.01.21 - 16:33
#10
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У меня есть, но я не знаю как это сделать, проинструктировать бы надо
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
538
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 17:38
#11
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Редакция, проинструктируйте человека, пожалуйста
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6609
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 17:44
#12
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6609
WhatsApp ограничил пересылку популярного видео насмешек айтыскера над присягой депутатов
Отправлено: 16.01.21 - 17:44
#13
Комментарий проходит проверку.
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