Отправлено: - 17:40

сайлау курманов:

Вот же гады, когда это прекратится, почему полисмены не занимаются поимкой воров? Возможно раздутый штат этой конторы хочет карательными мерами показать что даром не едят свой хлеб, но будьте честными хотя перед людьми.

Цитата:Сайлау как не крути но от тебя поливание полиции звучит иронично)