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≡ Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали секретарем Костанайского областного маслихата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40729
Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали секретарем Костанайского областного маслихата
Отправлено: 15.01.21 - 17:33
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Первая сессия облмаслихата 7-го созыва состоялась сегодня, 15 января. На ней победителям выборов выдали удостоверения депутатов. Кандидатуру Ещанова выдвинула депутат от Nur Otan и ректор КРУ им. Байтурсынова Алма Дощанова. Как она объяснила стабильность предложения одного и того же человека - смотрите ниже.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1933
Re: Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали...
Отправлено: 15.01.21 - 17:33
#1
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а где можно увидеть списки депутатофф областного и городского маслихатофф?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10479
Re: Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали...
Отправлено: 15.01.21 - 19:24
#2
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а что решает этом маслихат?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10479
Re: Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали...
Отправлено: 15.01.21 - 20:21
#3
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В 2013 году в использовании машин с одинаковыми ГРНЗ уличили секретаря облмаслихата Сайлаубека Ещанова

и это порядочный человек?
Президент сказал что прошли порядочные люди.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1428
Re: Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали...
Отправлено: 16.01.21 - 12:11
#4
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Цитата://150 млрд тенге//
Цитата://350 млрд тенге.//

Но, это не их заслуга - гордо именуемые -МЫ-, то есть они, депутаты: всего навсего лишь ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТ выделенные правительством бюджетные деньги. Что они себе за это в грудь бьют?? Деньги, бюджетные субвенции, выпрашивает у правительства Аким области и только ОН, больше это НИКОМУ не нужно.

Область наша ДОТАТИЦИОННАЯ, сама себя НЕ КОРМИТ, сидит на шее у государства.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10479
Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали секретарем Костанайского областного маслихата
Отправлено: 16.01.21 - 12:42
#5
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Цитата:
ACROS:
они, депутаты: всего навсего лишь ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТ выделенные правительством бюджетные деньги


они не перераспределяют,это делают другие, они только поднимают руки. не более.
группа "Руки вверх", альбом Дышите равномерно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1428
Re: Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали...
Отправлено: 16.01.21 - 12:48
#6
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Цитата:
alex_60:
,это делают другие,


Ну если уж совсем: Всё делает ОДИН человек, ну максимум ещё два-три (Есимов, Абыкаев ну ещё кто нибудь)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1428
Re: Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали...
Отправлено: 16.01.21 - 12:55
#7
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Цитата:
alex_60:
прошли порядочные люди.


Он имел ввиду вновь прибывших: с честными ярко горящими и преданными глазами, с новыми БИЗНЕС идеями, типа: я памятник воздвигну вам рукотворный.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20892
Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали секретарем Костанайского областного маслихата
Отправлено: 16.01.21 - 13:22
#8
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Цитата:
ACROS:
типа: я памятник воздвигну вам рукотворный.

типа: не зарастёт к мосту,народная, тропа... :lol: :lol:

[Исправлено: drakon, 16.01.2021 - 13:24]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10479
Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали секретарем Костанайского областного маслихата
Отправлено: 16.01.21 - 13:46
#9
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Цитата:
drakon:
типа: не зарастёт к мосту,народная, тропа...


да, тропу запомни.
в следующей жизни посетишь.
ну или прилетишь, если коршуном или
воробьем будешь.
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