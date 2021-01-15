Re: Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали...

Отправлено: - 12:11

Цитата://150 млрд тенге//

Цитата://350 млрд тенге.//



Но, это не их заслуга - гордо именуемые -МЫ-, то есть они, депутаты: всего навсего лишь ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТ выделенные правительством бюджетные деньги. Что они себе за это в грудь бьют?? Деньги, бюджетные субвенции, выпрашивает у правительства Аким области и только ОН, больше это НИКОМУ не нужно.



Область наша ДОТАТИЦИОННАЯ, сама себя НЕ КОРМИТ, сидит на шее у государства.