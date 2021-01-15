Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали секретарем Костанайского областного маслихата
Сайлаубека Ещанова в третий раз единогласно переизбрали секретарем Костанайского областного маслихата
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: Iney
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать