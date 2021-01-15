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≡ В Мажилисе избрали председателей комитетов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40729
В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 14:20
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По принятым ранее поправкам не менее одного комитета Мажилиса должен возглавлять представитель парламентской оппозиции. В итоге оппозиция воглавила два комитета. Кроме того, избран спикер.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1933
Re: В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 14:20
#1
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Хм.. какая страна, такая и оппозиция...
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6603
В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 14:26
#2
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Какая оппозиция такая и страна...
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20892
Re: В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 14:33
#3
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Цитата:

Нурсултан Назарбаев предложил кандидатуру депутата Нигматулина.

Куда подевали, Даригу Нурсултановну?...
:lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20892
В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 15:02
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Хм.. какая страна, такая и оппозиция...

Цитата:
abaika95:
Какая оппозиция такая и страна...

Хм... Хрен, редьки, не - слаще... :lol: ;-)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4408
Re: В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 15.01.21 - 16:43
#5
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Единственный , кого уважаю из нынешних , никакими скандалами себя не запятнал, вполне адекватен( я про Нигматуллин)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1428
Re: В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 16.01.21 - 12:19
#6
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Цитата:
юля елиссева:

Цитата:
abaika95:


Что вы имели ввиду??

Цитата:
сайлау курманов:
кого уважаю из нынешних


Поспрашивайте у карагандинцев.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1428
Re: В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 16.01.21 - 12:24
#7
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Цитата:
drakon:
Куда подевали, Д


Рано ещё, пусть ВСЁ устаканиться.
Это в Киргизий всё быстро и чётко: зек, беглый, и.о. Премьера, и.о. Президента и апогей - законно избранный Президент, и притом ещё и Конституцию изменил под себя. И ВСЁ это за каких то ТРИ месяца и притом без папки и мамки и прочей ерунды в виде непонятного транзита.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10479
В Мажилисе избрали председателей комитетов
Отправлено: 16.01.21 - 13:36
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
Единственный , кого уважаю из нынешних , никакими скандалами себя не запятнал, вполне адекватен( я про Нигматуллин)


у меня мнение противоположное.
человек без имени.
посадили, сказали сиди. все.
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