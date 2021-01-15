Отправлено: - 13:36

сайлау курманов:

Единственный , кого уважаю из нынешних , никакими скандалами себя не запятнал, вполне адекватен( я про Нигматуллин)

Цитата:у меня мнение противоположное.человек без имени.посадили, сказали сиди. все.