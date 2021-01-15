Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 11:15

В Дрездене власти Германии собираются создать

учреждение "принудительного пребывания" для тех граждан,

тюрьму по другому говоря,

которые отказываются от прививок или нарушают карантин.

Ранее министр здравоохранения Германии заявила, что людей,

которые не соблюдают меры безопасности и нарушают карантин,

нужно направлять в психиатрические больницы.



смотри не попадись. посодют.