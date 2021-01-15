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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.01.21 - 21:02
#4996
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Цитата:
alex_60:
в конце главы узнаю.

Незабудь, нам сообщить... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10479
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.21 - 11:12
#4997
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Цитата:
drakon:
Незабудь, нам сообщить...


нет, там не то что можно было предположить.
русская киллерша убила президента немецкой фармацептической компании.
в городе Сочи.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10479
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.21 - 11:15
#4998
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В Дрездене власти Германии собираются создать
учреждение "принудительного пребывания" для тех граждан,
тюрьму по другому говоря,
которые отказываются от прививок или нарушают карантин.
Ранее министр здравоохранения Германии заявила, что людей,
которые не соблюдают меры безопасности и нарушают карантин,
нужно направлять в психиатрические больницы.

смотри не попадись. посодют.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20892
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.21 - 12:17
#4999
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Цитата:
alex_60:
смотри не попадись. посодют.

Позавтракал. Пойду дальше, спать... :lol:
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