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Взяткодатели и их посредники заплатили более 62 млн тенге штрафов в бюджет в Костанайской области
Взяткодатели и их посредники заплатили более 62 млн тенге штрафов в бюджет в Костанайской области
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