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≡ Взяткодатели и их посредники заплатили более 62 млн тенге штрафов в бюджет в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40728
Взяткодатели и их посредники заплатили более 62 млн тенге штрафов в бюджет в Костанайской области
Отправлено: 16.01.21 - 09:18
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Сумму штрафов, которую участники коррупционных преступлений заплатили в бюджет за последние 2 года, озвучил на онлайн-брифинге руководитель департамента по противодействию коррупции Костанайской области Куаныш БЕКБАСОВ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4408
Re: Взяткодатели и их посредники заплатили более 62 млн тенге...
Отправлено: 16.01.21 - 09:18
#1
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и 46 случаев незаконного вмешательства в работу бизнеса
Очень интересно, эти подстрекатели в погонах что устраивают липовые правонарушения, как описано в этом номере с покупкой чекушки коньяка, понесли наказание? Или как в той поговорке про ворона ...
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