Re: Взяткодатели и их посредники заплатили более 62 млн тенге...

Отправлено: - 09:18

и 46 случаев незаконного вмешательства в работу бизнеса

Очень интересно, эти подстрекатели в погонах что устраивают липовые правонарушения, как описано в этом номере с покупкой чекушки коньяка, понесли наказание? Или как в той поговорке про ворона ...