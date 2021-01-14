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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40726
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 14.01.21 - 10:14
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Линия жизни общества и власти у нас напоминает две параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются. Единственный случай, когда с нами как бы считаются, - это выборы. И мне всегда было интересно, в какой мере гражданам позволяют воспользоваться этим, заметьте, конституционным правом.
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Анатолий Сальник
§ Анатолий Сальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.19
Сообщений:
214
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 15.01.21 - 11:02
#30
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Цитата:
abaika95:
просто один это сказал а другой кто-то где-то услышал

По Вашей просьбе Вас не устраивала инфа из двух источников. Теперь из третьего. Но подобных ссылок десятки тысяч. Это значит, что не мои домыслы. А если кого интересует тема они сами находят ответы, которые считают достоверными. Пока Вы единственный, который считает позитивной деятельность Горбатого. Однако Союз развалили и персональную ответственность никто не отменял. Назовите своего автора развала страны.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9900
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 15.01.21 - 11:11
#31
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Цитата:
Анатолий Сальник:
Назовите своего автора развала страны.

Вангую, ответ будет в стиле "сам дурак" без ссылок и пруфов :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6603
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 15.01.21 - 11:37
#32
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Цитата:
Анатолий Сальник:
По Вашей просьбе Вас не устраивала инфа из двух источников. Теперь из третьего

Из каких из двух? Вы привели один источник в котором цитата не подтверждается ни одним публичным выступлением) вы в источниковедение вообще умеете?
Цитата:
Анатолий Сальник:
Пока Вы единственный, который считает позитивной деятельность Горбатого.

Прошу цитату где я считаю что горбатый занимался позитивной дейтельностью)
Цитата:
Анатолий Сальник:
Однако Союз развалили и персональную ответственность никто не отменял. Назовите своего автора развала страны.

Римская империя развалилась кто виноват?
Британская,французская,испанская империи развалились кто конкретно виноват?
Российская империя развалилась кто виноват? Николашка? Керенский? Революционеры? Или Александр 2 которого взорвали? А может декабристы они же первые выступили?) Эдак можно автора развала союза и в Сталине найти,ушел не подготовив себе нормального приемника от чего потом все и покатилось не туда
Валить все на одного человека мягко говоря глупо,Горбачев это система,и если он что-то сделал и система не воспротивилась этому,значит сверху до низу все было гнилое уже)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6144
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 15.01.21 - 23:07
#33
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Цитата:
abaika95:
,значит сверху до низу все было гнилое уже)

Вот тут не соглашусь. Каждый "регионал" считал что кормит "центр". Что возможно на тот период, с той организацией производства и было. Только вот "центр" жил хуже "регионов", кроме Москвы конечно. Но в то время когда в Подмосковье некоторые населённые пункты не имели элементарного эл. снабжения, в Казахстане даже будка пастуха отары овец была обеспечена водой и эл. энергией. Когда мои коллеги переезжали в Россию, такого старого энергооборудования они в жизни не видели, ну а про обеспечение Украины и Крыма и говорить не стоит. Весь профит и был построен на взаимосвязях республик и вовсе не прогнивший. Но цель была достигнута именно "сверху". Можно приводить множество примеров "империй". Но в данном случае это всего два человека - Горбачёв как продажный страпёр, разведённый Рейганом - актёром, а в Голливуде хорошие актёры. и Ельцин...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6144
Аркадий ДЕНИСОВ: Игра в наперсток
Отправлено: 15.01.21 - 23:15
#34
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ПС: не хватило простой дисциплины. и повелись на рекламу.
Хотя реально жили впереди Америки. Бесплатное образование, медицина, жильё за копейки. Амис и сегодня себе подобное позволить не могут, да и никогда не смогут. Но и прошлого не вернуть, что было.

[Исправлено: elektron, 15.01.2021 - 18:33]
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