Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует. Это нужно 5.000 kWh в год расходовать, или примерно расход семьи из минимум 5-6 человек ну или свой дом. Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут. Тоже брехня. Опять или врёт или не в курсе, а может опять просто провоцирует. тут если что подробнее или тут ну и последнее: Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться. Ничего глупее не видел. Это только сократит социальные выплаты, положенные на компенсацию по "недоходу" Лучше в кадушку просто откладывать. Потому как эту страховку он получит тоже только при достижении пенсионного возраста. И эти выплаты будут так же учитываться при расчёте соц. выплат, если всё равно будет не хватать на "достойную" жизнь, что приведёт соответственно к сокращению соц. выплат. Да ещё и две страховки, кто то ему "впаял", одной хватило бы выше крыше. Но обе ему не нужны.
elektron: Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.
Можете пройти в Фейсбуке на его страницу он там много ещё чего расписывает Цитата:
elektron: Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.
Ну тоесть такой тариф есть? Цитата:
elektron: Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться.
Сложно сказать, нужно потребление знать. А вообще к примеру семья их 4-ёх человек или расчётно 4250 kWh_ то тарифы колеблются в ценовой полосе от 87 евро в месяц и до 120 евро в месяц тут посмотрите. Но только ленивый или глупый платит больше.
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