Отправлено: - 16:25

ПРАВИЛЬНО РАЗВОДИМ СПИРТ ВОДОЙПрактически каждый человек хотя бы один раз разводил спирт водой. Но обычно это делается всегда "на глазок". А как же сделать правильно, чтобы не отравиться и сделать домашнюю водку? Чтобы продукт получился вкусным и качественным нужно учитывать несколько нюансов.Это жидкость с содержанием алкоголя не менее 96 градусов. Они делятся на сорта.- лучший в своей группе. Изготавливается исключительно из злаковых культур. Крепость - 96,3 гр.Кроме злаковых в сусло разрешено добавлять до 35% картофеля. Те же 96,3 гр.Картофеля разрешено добавлять до 60%. Крепость 96,3 гр.Картофеля может быть также до 60%. Крепость 96 гр.При производстве используется растительное сырье в произвольной пропорции. Крепость 96,2.Также из растительного сырья, но крепость 96 гр.Спирты высшей очистки и 1 сорта для промышленного производства водки вообще не используются. У продукта высшей очистки абсолютное несоответствие названию. Этот сорт используется только для дезинфекции и обработки ран. 1 сорт используется каплями (а не стаканами!) при изготовлении настоек. У этих двух сортов, если будете из них делать домашнюю водку, чувствуется сильная жесткость и запах спирта.От нее зависит органолептика будущей водки, ее запах и вкус. Не каждый сможет использовать воду из настоящих ледников, но применить очищенную, а лучше-дистиллированную, могут все. Худший вариант - из-под крана. Также хуже - просто отстоянная вода.В зависимости от требуемой крепости водки требуется и разное количество воды., что нужно всегда лить спирт в воду, а не наоборот!От этого зависит качество водки, ее прозрачность и жесткость. Вода должна быть охлажденной, тогда все реакции пройдут правильно.Этот способ не совсем правильный, т.к. соединяя по 100 мл спирта и воды, вы не получите ровно 200 мл жидкости. Поэтому приходится лить воду в спирт, что неправильно. Для того, чтобы получить сорокаградусный алкоголь по этому способу, необходимо в 1 л 96 градусного спирта добавлять воду до тех пор, пока общий объем не достигнет 2,4 л.Согласно формуле, соотношение воды можно вычислить так: 100 умножить на крепость спирта, на коэффициент (количество спирта разделить на 100), разделить на требуемую крепость и вычесть 1000.Объясняю на примере: У меня есть 1 л 96-градусного спирта. Мне нужен 50-градусный раствор. 100Х96Х10:50-1000=920. То есть к нужно взять 920 мл воды и добавить 1 л спирта.При создании домашней водки учитывайте ее вкус, мягкость и чистоту. После смешивания нужно бросить в раствор пару таблеток активированного угля на 1 литр водки и оставить на 2-8 часов, после процедить.Для улучшения вкуса также важны пропорции. Ведь положив излишек меда, вы добьетесь не смягчения, а неприятно-сладкого вкуса. Это же касается и кислот. Так что и сколько можно добавлять?традиционно смягчающий продукт. Но его должно быть не более, чем 1 часть на 10 частей водки.достаточно одной столовой ложки на трехлитровую банку.10-15 мл на литр уже готового продукта.до 1 ст. ложки на литр.как и лимонный.1 ч.ложка на литр.После разведения и добавки ингредиентов, водка должна отстояться. Более-менее пригодной к питью она становится через пару дней, но для того, чтобы правильно прошли все реакции, ее нужно поставить в прохладное место на неделю. Температура в помещении должна быть более 4 градусов.Всем удачи!