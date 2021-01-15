Отправлено: - 20:17

elektron:

Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.

elektron:

Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.

elektron:

Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться.

Цитата:Можете пройти в Фейсбуке на его страницу он там много ещё чего расписывает Цитата:Ну тоесть такой тариф есть?Цитата:А вот тут просто верю)