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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 19:00
Цитата:
Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.
Это нужно 5.000 kWh в год расходовать, или примерно расход семьи из минимум 5-6 человек ну или свой дом.
Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.
Тоже брехня. Опять или врёт или не в курсе, а может опять просто провоцирует.
тут если что подробнее или тут
ну и последнее:
Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться. Ничего глупее не видел. Это только сократит социальные выплаты, положенные на компенсацию по "недоходу" Лучше в кадушку просто откладывать. Потому как эту страховку он получит тоже только при достижении пенсионного возраста. И эти выплаты будут так же учитываться при расчёте соц. выплат, если всё равно будет не хватать на "достойную" жизнь, что приведёт соответственно к сокращению соц. выплат. Да ещё и две страховки, кто то ему "впаял", одной хватило бы выше крыше. Но обе ему не нужны.
[Исправлено: elektron, 15.01.2021 - 15:09]
abaika95:
правда нет?
правда нет?
Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.
Это нужно 5.000 kWh в год расходовать, или примерно расход семьи из минимум 5-6 человек ну или свой дом.
Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.
Тоже брехня. Опять или врёт или не в курсе, а может опять просто провоцирует.
ну и последнее:
Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться. Ничего глупее не видел. Это только сократит социальные выплаты, положенные на компенсацию по "недоходу" Лучше в кадушку просто откладывать. Потому как эту страховку он получит тоже только при достижении пенсионного возраста. И эти выплаты будут так же учитываться при расчёте соц. выплат, если всё равно будет не хватать на "достойную" жизнь, что приведёт соответственно к сокращению соц. выплат. Да ещё и две страховки, кто то ему "впаял", одной хватило бы выше крыше. Но обе ему не нужны.
[Исправлено: elektron, 15.01.2021 - 15:09]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 20:15
Цитата:
Нет зачем? Просто интересно,вы же за этим здесь чтобы рассказать про Германию)
Цитата:
Да нет,я не такой как вы и супруга у меня не для отвода глаз) Цитата:
Тоеееесть немцы постоянно от тебя страдают?)
Цитата:
Зразу понятно,раз ты в них голубых увидел значит знаком)
elektron:
А вы почему спрашиваете собственно, поуехать никак собираетесь?
А вы почему спрашиваете собственно, поуехать никак собираетесь?
Нет зачем? Просто интересно,вы же за этим здесь чтобы рассказать про Германию)
Цитата:
drakon:
К своим, хочет - уехать. В КОстанае ему нет пары.
К своим, хочет - уехать. В КОстанае ему нет пары.
Да нет,я не такой как вы и супруга у меня не для отвода глаз) Цитата:
drakon:
Хватает, когда нехватит.Пойду мелочь, по карманам - тырить, в поезде
Хватает, когда нехватит.Пойду мелочь, по карманам - тырить, в поезде
Тоеееесть немцы постоянно от тебя страдают?)
Цитата:
drakon:
Посмотри 2 первые строчки. Сразу понятно - станет
Посмотри 2 первые строчки. Сразу понятно - станет
Зразу понятно,раз ты в них голубых увидел значит знаком)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 20:17
Цитата:
Можете пройти в Фейсбуке на его страницу он там много ещё чего расписывает Цитата:
Ну тоесть такой тариф есть?
Цитата:
А вот тут просто верю)
elektron:
Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.
Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.
Можете пройти в Фейсбуке на его страницу он там много ещё чего расписывает Цитата:
elektron:
Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.
Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.
Ну тоесть такой тариф есть?
Цитата:
elektron:
Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться.
Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться.
А вот тут просто верю)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:11
Цитата:
Сложно сказать, нужно потребление знать.
А вообще к примеру семья их 4-ёх человек или расчётно 4250 kWh_
то тарифы колеблются в ценовой полосе от 87 евро в месяц и до 120 евро в месяц
тут посмотрите.
Но только ленивый или глупый платит больше.
[Исправлено: elektron, 15.01.2021 - 16:13]
abaika95:
Ну тоесть такой тариф есть?
Ну тоесть такой тариф есть?
Сложно сказать, нужно потребление знать.
А вообще к примеру семья их 4-ёх человек или расчётно 4250 kWh_
то тарифы колеблются в ценовой полосе от 87 евро в месяц и до 120 евро в месяц
Но только ленивый или глупый платит больше.
[Исправлено: elektron, 15.01.2021 - 16:13]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:16
Цитата:
Это с отоплением? Абайка, сколько у вас в среднем за месяц набегает киловатт?
elektron:
А вообще к примеру семья их 4-ёх человек или расчётно 4250 kWh_
А вообще к примеру семья их 4-ёх человек или расчётно 4250 kWh_
Это с отоплением? Абайка, сколько у вас в среднем за месяц набегает киловатт?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:18
Цитата:
Нет без бойлера и отопления, чисто эл. эн. - свет телевизор, холодильник, стирадка, компьютеры, ну и тд.
maxsaf:
Это с отоплением?
Это с отоплением?
Нет без бойлера и отопления, чисто эл. эн. - свет телевизор, холодильник, стирадка, компьютеры, ну и тд.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:22
Цитата:
Да, знаком. Хочешь, чтобы я тебя,
с ними - познакомил?
Сильно хочешь, видно...
abaika95:
Зразу понятно,раз ты в них голубых увидел значит знаком
Зразу понятно,раз ты в них голубых увидел значит знаком
Да, знаком. Хочешь, чтобы я тебя,
с ними - познакомил?
Сильно хочешь, видно...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:26
Цитата:
не могу, нет там аккаунта.
abaika95:
Можете пройти в Фейсбук
Можете пройти в Фейсбук
не могу, нет там аккаунта.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:46
Цитата:
Вывод: Абайка выдергивает случайные фразы из вопросительных предложений, меняет их смысл, а потом выдает как утверждение.
Пруф ниже:
Царьград задает вопрос:
Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)?
Абайка перекручивает в утверждение:
Северный Казахстан не был заселён казахами потомучто......(вдохните воздуха) потомучто в северном Казахстане всю жизнь жили семереченские казаки(жетысу) с центром в городе Верный (Алматы)
И где слово "жили" в первом вопросе? Владеть квартирой и жить в квартире - вообще не одно и то же.
Это и есть Информационная манипуляция во всей красе.
abaika95:
Вывод:Российская пропаганда рассчитана на айтишников и таксистов
Вывод:Российская пропаганда рассчитана на айтишников и таксистов
Вывод: Абайка выдергивает случайные фразы из вопросительных предложений, меняет их смысл, а потом выдает как утверждение.
Пруф ниже:
Царьград задает вопрос:
Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)?
Абайка перекручивает в утверждение:
Северный Казахстан не был заселён казахами потомучто......(вдохните воздуха) потомучто в северном Казахстане всю жизнь жили семереченские казаки(жетысу) с центром в городе Верный (Алматы)
И где слово "жили" в первом вопросе? Владеть квартирой и жить в квартире - вообще не одно и то же.
Это и есть Информационная манипуляция во всей красе.
-
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