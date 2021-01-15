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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 19:00
#406
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Цитата:
abaika95:
правда нет?

Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.

Это нужно 5.000 kWh в год расходовать, или примерно расход семьи из минимум 5-6 человек ну или свой дом.
Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.

Тоже брехня. Опять или врёт или не в курсе, а может опять просто провоцирует.
тут если что подробнее
или тут ;-)
ну и последнее:
Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться. :-o Ничего глупее не видел. Это только сократит социальные выплаты, положенные на компенсацию по "недоходу" ;-) Лучше в кадушку просто откладывать. Потому как эту страховку он получит тоже только при достижении пенсионного возраста. И эти выплаты будут так же учитываться при расчёте соц. выплат, если всё равно будет не хватать на "достойную" жизнь, что приведёт соответственно к сокращению соц. выплат. Да ещё и две страховки, кто то ему "впаял", одной хватило бы выше крыше. Но обе ему не нужны.

[Исправлено: elektron, 15.01.2021 - 15:09]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 20:15
#407
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Цитата:
elektron:
А вы почему спрашиваете собственно, поуехать никак собираетесь?

Нет зачем? Просто интересно,вы же за этим здесь чтобы рассказать про Германию)
Цитата:
drakon:
К своим, хочет - уехать. В КОстанае ему нет пары.

Да нет,я не такой как вы и супруга у меня не для отвода глаз) Цитата:
drakon:
Хватает, когда нехватит.Пойду мелочь, по карманам - тырить, в поезде

Тоеееесть немцы постоянно от тебя страдают?)
Цитата:
drakon:
Посмотри 2 первые строчки. Сразу понятно - станет

Зразу понятно,раз ты в них голубых увидел значит знаком)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6603
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 20:17
#408
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Цитата:
elektron:
Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.

Можете пройти в Фейсбуке на его страницу он там много ещё чего расписывает Цитата:
elektron:
Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.

Ну тоесть такой тариф есть?
Цитата:
elektron:
Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться.

А вот тут просто верю)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:11
#409
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Цитата:
abaika95:
Ну тоесть такой тариф есть?

Сложно сказать, нужно потребление знать.
А вообще к примеру семья их 4-ёх человек или расчётно 4250 kWh_
то тарифы колеблются в ценовой полосе от 87 евро в месяц и до 120 евро в месяц
тут посмотрите.
Но только ленивый или глупый платит больше. ;-)

[Исправлено: elektron, 15.01.2021 - 16:13]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9900
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:16
#410
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Цитата:
elektron:
А вообще к примеру семья их 4-ёх человек или расчётно 4250 kWh_

Это с отоплением? Абайка, сколько у вас в среднем за месяц набегает киловатт?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:18
#411
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Цитата:
maxsaf:
Это с отоплением?

Нет без бойлера и отопления, чисто эл. эн. - свет телевизор, холодильник, стирадка, компьютеры, ну и тд. ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20890
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:22
#412
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Цитата:
abaika95:
Зразу понятно,раз ты в них голубых увидел значит знаком

Да, знаком. Хочешь, чтобы я тебя,
с ними - познакомил?
Сильно хочешь, видно...
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6142
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:26
#413
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Цитата:
abaika95:
Можете пройти в Фейсбук

не могу, нет там аккаунта. :oops:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9900
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 21:46
#414
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Цитата:
abaika95:
Вывод:Российская пропаганда рассчитана на айтишников и таксистов

Вывод: Абайка выдергивает случайные фразы из вопросительных предложений, меняет их смысл, а потом выдает как утверждение.
Пруф ниже:

Царьград задает вопрос:

Разве территория Северного Казахстана не была землями Семиреченского казачьего войска со столицей в городе Верном (переименован в Алма-Ату)?

Абайка перекручивает в утверждение:

Северный Казахстан не был заселён казахами потомучто......(вдохните воздуха) потомучто в северном Казахстане всю жизнь жили семереченские казаки(жетысу) с центром в городе Верный (Алматы)

И где слово "жили" в первом вопросе? Владеть квартирой и жить в квартире - вообще не одно и то же.

Это и есть Информационная манипуляция во всей красе. :lol:
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