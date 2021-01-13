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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 333 из 334«1...331332333334»
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Куратор темы: drakon
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9900
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 01:03
#4981
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Тема для статьи Георгию Говорову. Нужно туда сьездить, посмотреть, как там сортировка при -30С проходит :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9900
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 01:07
#4982
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У нас на том заводе, где я щас сисадмином подрабатываю, по 20 тонн электроники в день проходит полную переработку, несмотря на пандемию. У меня есть база данных по входу - сколько телевизоров, компьютеров, микроволновок и т .д. и сколько на выходе пластика, чермета, картона, цветных металлов, дерева и т.д. на выходе. Могу отчет за любой день или месяц или год вытащить :-)

[Исправлено: maxsaf, 13.01.2021 - 01:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 12:04
#4983
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Цитата:
maxsaf:
У нас на том заводе, где я щас сисадмином подрабатываю


еще раз убеждаюсь.
что без ту-10 костанай два сейчас бы был в заднице..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
9900
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 12:11
#4984
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Цитата:
alex_60:
без ту-10 костанай два сейчас бы был в за.....

А с Ту10 он где? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 12:17
#4985
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Цитата:
maxsaf:
А с Ту10 он где?


на мусорном подрабатывает.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20890
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 13:00
#4986
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Цитата:
alex_60:
на мусорном подрабатывает.

Вот и послали бы, ЕЁ, на мусорный... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 13:09
#4987
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Цитата:
drakon:
Вот и послали бы, ЕЁ, на мусорный..


тогда бы Костанай два без интернета и телевидения бы остался.
а что он теперь она?
откуда знаешь?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20890
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 13:45
#4988
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Цитата:
alex_60:
она? откуда знаешь?

Смотри список. Номер 41... :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20890
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 20:18
#4989
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Начался снегопад,как и обещал Прогноз.

Но Гром, не обещал. Но он -гремит.
В начале января... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20890
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.01.21 - 22:12
#4990
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:lol: ;-) :oops: :-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20890
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.01.21 - 15:46
#4991
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Мороз, на улице. День - чудесный.

Грибы - замёрзли, во дворе... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.01.21 - 17:31
#4992
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прочитал сейчас как житель Германии
8 месяцев ждал приема к врачу(ему повезло что так быстро), и пробыл у него несколько минут.
смотри тут

ты тоже ждешь по году приема?
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20890
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.01.21 - 18:26
#4993
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Цитата:
alex_60:
ты тоже ждешь по году приема?

Зачем ходил к врачу? Волосы сами заросли.
Поговорить ему видимр нескем?
Алекс, пригласи его сюда. Наговорится... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20890
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.01.21 - 21:55
#4994
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Общество охраны животных, бьёт тревогу.

В связи с незаконным отстрелом Волков.
На снимке раненная молодая Волчица.
Волка нашли - убитым. Их то всего
несколько особей, на нашей земле.
Нижняя Саксония... 8-) :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10473
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.01.21 - 20:53
#4995
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книгу сейчас читаю.
глава третья.
что русскому хорошо, то немцу смерть.
почему так, не знаю.
в конце главы узнаю.
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