Отправлено: - 19:00

abaika95:

правда нет?

[Исправлено: elektron, 15.01.2021 - 15:09]

Цитата:Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.Это нужно 5.000 kWh в год расходовать, или примерно расход семьи из минимум 5-6 человек ну или свой дом.Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.Тоже брехня. Опять или врёт или не в курсе, а может опять просто провоцирует.ну и последнее:Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться.Ничего глупее не видел. Это только сократит социальные выплаты, положенные на компенсацию по "недоходу"Лучше в кадушку просто откладывать. Потому как эту страховку он получит тоже только при достижении пенсионного возраста. И эти выплаты будут так же учитываться при расчёте соц. выплат, если всё равно будет не хватать на "достойную" жизнь, что приведёт соответственно к сокращению соц. выплат. Да ещё и две страховки, кто то ему "впаял", одной хватило бы выше крыше. Но обе ему не нужны.