Прогноз на 5 дней
ясно-11°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 79% влажность
  • ЮВ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
Ответить Новый топик
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6139
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 19:00
#406
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
правда нет?

Если серьёзно, то или брешет и просто глупый человек (но об этом позже) или просто провоцирует.

Это нужно 5.000 kWh в год расходовать, или примерно расход семьи из минимум 5-6 человек ну или свой дом.
Конечно возможно, что просто глупый человек и переплачивает по супер дорогому тарифу. Но смена поставщика эл. энергии, дело 5-ти минут.

Тоже брехня. Опять или врёт или не в курсе, а может опять просто провоцирует.
тут если что подробнее
или тут ;-)
ну и последнее:
Это самое глупое, что когда либо читал. Дополнительные страховки выгодно делать, только в случае, если гос. пенсии будет хватать на достаточную жизнь. Что бы улучшить качество жизни. А платить в страховку те деньги, которые нужны сегодня, на будущую пенсию, которая и так будет компенсироваться. :-o Ничего глупее не видел. Это только сократит социальные выплаты, положенные на компенсацию по "недоходу" ;-) Лучше в кадушку просто откладывать. Потому как эту страховку он получит тоже только при достижении пенсионного возраста. И эти выплаты будут так же учитываться при расчёте соц. выплат, если всё равно будет не хватать на "достойную" жизнь, что приведёт соответственно к сокращению соц. выплат. Да ещё и две страховки, кто то ему "впаял", одной хватило бы выше крыше. Но обе ему не нужны.

[Исправлено: elektron, 15.01.2021 - 15:09]
Профайл
Страница 28 из 28«1...262728
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: abaika95, elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS