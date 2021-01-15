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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:21
Цитата:
Незнаю тебе виднее они же из Германии)
А если ты про статус так это в Фейсбуке обозначивается что Журавский пост этот продублировал себе на страницу)
Цитата:
Отличный ответ,ты случаем не в мэрии в свой деревне работаешь?)
drakon:
Лапицкий и Журавский, Иваны - голубые, чтоли?..
Лапицкий и Журавский, Иваны - голубые, чтоли?..
Незнаю тебе виднее они же из Германии)
А если ты про статус так это в Фейсбуке обозначивается что Журавский пост этот продублировал себе на страницу)
Цитата:
drakon:
Тогда пусть арендуют - однокомнатную квартиру
Тогда пусть арендуют - однокомнатную квартиру
Отличный ответ,ты случаем не в мэрии в свой деревне работаешь?)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:22
///Казаки, казаки,
Едут-едут по Берлину
Наши казаки.///
от Верного до Берлина.
везде казаки.
семиреченские?
Едут-едут по Берлину
Наши казаки.///
от Верного до Берлина.
везде казаки.
семиреченские?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:28
шел из гаража вчера, на гелиосе автомойка, вывеска висела раньше
чтото жужужужу и запятые сверху.
года четыре висела.
смотрю старую выкинули, новая висит
-the CAR SPA. адрес на русском-Воинов...
ну А как у самсунга понятно.
арендатор видать сменился,
и сказал, кто здесь власть, я здесь власть.
чтото жужужужу и запятые сверху.
года четыре висела.
смотрю старую выкинули, новая висит
-the CAR SPA. адрес на русском-Воинов...
ну А как у самсунга понятно.
арендатор видать сменился,
и сказал, кто здесь власть, я здесь власть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:39
Цитата:
Да, голубые, они. А ты чего там - делаешь?...
abaika95:
Незнаю тебе виднее они же из Германии)
Незнаю тебе виднее они же из Германии)
Да, голубые, они. А ты чего там - делаешь?...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:49
Цитата:
да. капкан сработал. он там макса ловил.
теперь его поймали.
drakon:
А ты чего там - делаешь?.
А ты чего там - делаешь?.
да. капкан сработал. он там макса ловил.
теперь его поймали.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:53
Цитата:
У дракона спроси он спец по таким)
Цитата:
Ну говорю же тебе виднее)
Цитата:
Там это где? В Фейсбуке? Х
alex_60:
от Верного до Берлина. везде казаки. семиреченские?
от Верного до Берлина. везде казаки. семиреченские?
У дракона спроси он спец по таким)
Цитата:
drakon:
Да, голубые, они
Да, голубые, они
Ну говорю же тебе виднее)
Цитата:
drakon:
А ты чего там - делаешь?...
А ты чего там - делаешь?...
Там это где? В Фейсбуке? Х
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:53
врут они, у дракона пенсия сто евро,
и ему на все хватает. а сейчас тем более.
в гамбурге бордели не работают.
траты меньше.
секс символ не помню какого района он все таки был.
и ему на все хватает. а сейчас тем более.
в гамбурге бордели не работают.
траты меньше.
секс символ не помню какого района он все таки был.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:06
Цитата:
Цитируешь мне тут, голубых.
Значит - знаешь, где это...
abaika95:
Там это где? В Фейсбуке?
Там это где? В Фейсбуке?
Цитируешь мне тут, голубых.
Значит - знаешь, где это...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2126
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:19
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:42
Цитата:
Знаю,в Германии)
Ну так как? пенсии тебе хватает на житье бытье или хуже чем у голубых понаехавших в дойчланд?)
drakon:
Цитируешь мне тут, голубых. Значит - знаешь, где это..
Цитируешь мне тут, голубых. Значит - знаешь, где это..
Знаю,в Германии)
Ну так как? пенсии тебе хватает на житье бытье или хуже чем у голубых понаехавших в дойчланд?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6139
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:55
Цитата:
А вы почему спрашиваете собственно, поуехать никак собираетесь?
abaika95:
Дракон,тут про Германию пишут,правда нет?
Дракон,тут про Германию пишут,правда нет?
А вы почему спрашиваете собственно, поуехать никак собираетесь?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:55
Цитата:
ты с ними знаком?
drakon:
Лапицкий и Журавский, Иваны - голубые, чтоли?..
Лапицкий и Журавский, Иваны - голубые, чтоли?..
ты с ними знаком?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 18:11
Цитата:
К своим, хочет - уехать.
В КОстанае ему нет пары...
elektron:
поуехать никак собираетесь?
поуехать никак собираетесь?
К своим, хочет - уехать.
В КОстанае ему нет пары...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 18:15
Цитата:
Хватает, когда нехватит.Пойду мелочь,
по карманам - тырить, в поезде...
abaika95:
Ну так как? пенсии тебе хватает на житье бытье
Ну так как? пенсии тебе хватает на житье бытье
Хватает, когда нехватит.Пойду мелочь,
по карманам - тырить, в поезде...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 18:30
Цитата:
Посмотри 2 первые строчки.
Сразу понятно - станет...
alex_60:
ты с ними знаком?
ты с ними знаком?
Посмотри 2 первые строчки.
Сразу понятно - станет...
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