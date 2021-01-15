Отправлено: - 16:21

drakon:

Лапицкий и Журавский, Иваны - голубые, чтоли?..

drakon:

Тогда пусть арендуют - однокомнатную квартиру

Цитата:Незнаю тебе виднее они же из Германии)А если ты про статус так это в Фейсбуке обозначивается что Журавский пост этот продублировал себе на страницу)Цитата:Отличный ответ,ты случаем не в мэрии в свой деревне работаешь?)