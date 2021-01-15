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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 27 из 28«1...25262728»
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6601
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:21
#391
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Цитата:
drakon:
Лапицкий и Журавский, Иваны - голубые, чтоли?..

Незнаю тебе виднее они же из Германии)
А если ты про статус так это в Фейсбуке обозначивается что Журавский пост этот продублировал себе на страницу)
Цитата:
drakon:
Тогда пусть арендуют - однокомнатную квартиру

Отличный ответ,ты случаем не в мэрии в свой деревне работаешь?)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:22
#392
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///Казаки, казаки,
Едут-едут по Берлину
Наши казаки.///

от Верного до Берлина.
везде казаки.
семиреченские?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:28
#393
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шел из гаража вчера, на гелиосе автомойка, вывеска висела раньше
чтото жужужужу и запятые сверху.
года четыре висела.
смотрю старую выкинули, новая висит
-the CAR SPA. адрес на русском-Воинов...
ну А как у самсунга понятно.
арендатор видать сменился,
и сказал, кто здесь власть, я здесь власть.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20888
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:39
#394
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Цитата:
abaika95:
Незнаю тебе виднее они же из Германии)

Да, голубые, они. А ты чего там - делаешь?... :lol: :-) ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:49
#395
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Цитата:
drakon:
А ты чего там - делаешь?.


да. капкан сработал. он там макса ловил.
теперь его поймали.
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6601
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:53
#396
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Цитата:
alex_60:
от Верного до Берлина. везде казаки. семиреченские?

У дракона спроси он спец по таким)
Цитата:
drakon:
Да, голубые, они

Ну говорю же тебе виднее)
Цитата:
drakon:
А ты чего там - делаешь?...

Там это где? В Фейсбуке? Х
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 16:53
#397
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врут они, у дракона пенсия сто евро,
и ему на все хватает. а сейчас тем более.
в гамбурге бордели не работают.
траты меньше.
секс символ не помню какого района он все таки был.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20888
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:06
#398
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Цитата:
abaika95:
Там это где? В Фейсбуке?

Цитируешь мне тут, голубых.
Значит - знаешь, где это... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2126
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:19
#399
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Цитата:
drakon:
Да, голубые, они. А ты чего там - делаешь?...


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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
6601
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:42
#400
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Цитата:
drakon:
Цитируешь мне тут, голубых. Значит - знаешь, где это..

Знаю,в Германии)
Ну так как? пенсии тебе хватает на житье бытье или хуже чем у голубых понаехавших в дойчланд?)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6139
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:55
#401
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Цитата:
abaika95:
Дракон,тут про Германию пишут,правда нет?

А вы почему спрашиваете собственно, поуехать никак собираетесь? :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
10471
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 17:55
#402
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Цитата:
drakon:
Лапицкий и Журавский, Иваны - голубые, чтоли?..


ты с ними знаком?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20888
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 18:11
#403
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Цитата:
elektron:
поуехать никак собираетесь?

К своим, хочет - уехать.
В КОстанае ему нет пары... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20888
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 18:15
#404
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Цитата:
abaika95:
Ну так как? пенсии тебе хватает на житье бытье

Хватает, когда нехватит.Пойду мелочь,
по карманам - тырить, в поезде... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20888
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 15.01.21 - 18:30
#405
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Цитата:
alex_60:
ты с ними знаком?

Посмотри 2 первые строчки.
Сразу понятно - станет... :lol: ;-)
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